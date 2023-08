Una serata di pilates circondati dai gatti: l'iniziativa dell'infermeria felina

Venerdì 18 agosto, alle ore 20, è in programma una serata di pilates con esercizi di tonificazione muscolare circondati dai gatti ospiti dell'infermeria felina. Appuntamento con tappetino a Bizzuno, in via Buscaroli, nell'oasi verde adiacente l'infermeria.

Saranno presenti i partner di Clorofilla erboristeria che omaggeranno tutti i presenti con tisane fresche. Ingresso per lezione più bevande 10 euro. Il ricavato della serata sarà interamente destinato all'acquisto di farmaci e alimenti specifici per il trattamento di patologie. La serata è una delle molteplici iniziative organizzate da Enpa per far conoscere l'attività svolte dai volontari dell'Infermeria felina di Bizzuno, promuovere le adozioni, sostenere il benessere animale e per sensibilizzare le persone verso un corretto rapporto uomo-animale.

L'infermeria è nata nel 2008 grazie alla sensibilità della fondatrice Giovanna Buscaroli. "Da allora - spiega Daniela Simonini, volontaria Enpa - l'Infermeria, ubicata a fianco del canile comprensoriale, si è occupata di migliaia di gatti, al pari di altre associazioni presenti sul territorio con le quali ogni giorno collabora per contenere il randagismo felino. Il cammino è ancora lungo ma siamo certi che grazie al sostegno di tanti cittadini e a quello imprescindibile delle Istituzioni un giorno non dovremo più assistere a episodi di maltrattamento".