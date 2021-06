Partono i corsi di pilates sulla spiaggia

Tutti i giovedi dell'estate appuntamento al bagno Adriatico di Casalborsetti (via Leggero 14) per una lezione di pilates matwork. La lezione è aperta a tutti e gratuita. Primo appuntamento giovedì 17 giugno, la lezione va dalle 18.30 fino alle 19.30. Per partecipare serve solo un tappetino o un telo da mare. Prenotazioni al 3492729009.

