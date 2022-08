Torna la "Pink Ranning": 2 percorsi fra Darsena e parco Teodorico per la corsa contro la violenza

Domenica 2 ottobre, dall’area antistante la sede dell’Autorità Portuale di Ravenna parte la nuova edizione della "Pink RAnning", una manifestazione sportiva nata dalla collaborazione tra Ravenna Runners Club e Linea Rosa, il centro di Ravenna che combattere la violenza contro le donne. In programma due percorsi (5 km e 10 Km) che si snoderanno tra la Darsena di Città e il Parco Teodorico, al fine di permettere a tutti di partecipare. Una manifestazione aperta a tutti, anche a chi sceglierà semplicemente di esserci per dare un contributo concreto in un periodo nel quale i femminicidi e le violenze, fisiche e psichiche, sulle donne sono purtroppo all’ordine del giorno. La partenza della corsa è prevista alle 9.30. La partecipazione è a pagamento (15 euro, gratis per bambini fino a 10 anni). Prenotazioni online sul sito della Maratona di Ravenna.