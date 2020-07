La Pink Week a Ravenna: una settimana in rosa tra albe, tramonti e fenicotteri

La Notte Rosa è diventata una Settimana Rosa, una Pink Week ricca di eventi e appuntamenti nel territorio ravennate. Dal 3 al 9 agosto Ravenna si misura con una nuova esperienza e una nuova sfida: trasformare l’emergenza in un’opportunità, considerare i limiti imposti dalle nuove regole di convivenza in una cifra stilistica che possa esaltare e rendere unica questa grande festa di mezza estate.

L’assessorato al Turismo del Comune di Ravenna ha ripensato, in rosa, sette giorni d’immersione nella natura, nel rispetto dell’ambiente, in completa sicurezza e con la grande passione per la cultura, e in particolare per Dante Alighieri, che da 700 anni ispira queste terre, che a sua volta lo ispirarono.

In collaborazione con la Delegazione FAI Ravenna e il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina Terme e i lettori di Dante in Rete, sarà possibile visitare la rinata Pineta Ramazzotti, con il progetto dal titolo “La Pineta Salvata. Omaggio a Paolo e Francesca.” Riaperta nel 2019 dopo l’incendio che l’aveva colpita sette anni prima, questa porzione di verde a nord del Bevano, sarà teatro di un’esperienza unica tra natura e poesia. La lettura del canto V dell’Inferno di Dante, omaggio a Dante, avrà luogo “su la marina ove il Po discende”, per citare la terra natale di Francesca Da Polenta: i lettori del canto saranno i volontari del progetto Dante in Rete, che dal 2003 promuove l’incontro con Dante e la sua Commedia.

Le visite saranno possibili lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 con partenza alle 7, venerdì 7 e domenica 9 con partenza alle 8.30, con ritrovo presso il parcheggio di viale Guido del Duca a Lido di Dante. Sabato 8 non si effettueranno visite.

Il costo sarà di 5 € a persona. Prenotazione obbligatoria. Le visite vengono svolte con un massimo di 15 partecipanti per gruppo, nel rispetto delle misure anti Covid. I partecipanti devono essere muniti di mascherina e indossare abbigliamento adeguato all’escursione. Informazioni e prenotazioni (a partire da giovedì 23 luglio) su www.ravennaexperience.it.

All’itinerario si aggiunge una sfida importante: far rientrare la Pineta Ramazzotti all’interno dei “Luoghi del Cuore” del FAI – Fondo Ambiente Italiano. Per questo i volontari FAI del Gruppo Giovani e Senior promuoveranno la raccolta voti sia raccogliendo firme in loco che promuovendo il voto sul sito https://iluoghidelcuore.it/ per la Pineta Ramazzotti in fase di ricrescita, esempio di resilienza di grande interesse naturalistico e di grande rilevanza per l’affaccio sulle dune e per le caratteristiche della Foce del Bevano, sia a tener desta l’attenzione su questo luogo simbolico

Il progetto per la Pink Week di Ravenna, accanto all’omaggio a Dante, a Francesca e alla pineta rinata, si collega al successo dell’edizione 2020 di Ravenna Bella di Sera, con le Visite Guidate in Musica, in programma fino a fine agosto, e che quindi si svolgeranno anche durante la Settimana in Rosa: itinerari all’aperto per esplorare la città, i suoi luoghi più significativi o più nascosti, conoscerne i personaggi, le storie, le curiosità, da inconsuete angolazioni. Gruppi ridotti di visitatori, accompagnati da guide esperte e in totale sicurezza, percorrono le vie e le piazze del centro storico alla scoperta di un modo diverso di attraversare la storia e la cultura. Cambia la città, con l’esplosione all’aperto di tavole imbandite e nuovo spazi di condivisione. Cambia il modo di pensarne la fruizione. Si spinge verso una nuova geografia, fisica e sociale, verso un’evoluzione necessaria ma rispettosa delle nuove regole e dei nuovi bisogni.

Il contatto tra natura e arte, questa volta in musica, si rafforza con altri due appuntamenti nella Settimana Rosa. Venerdì 7 agosto alle 10, al Capitello Madonna del Silenzio, all’interno della splendida Pineta di Marina di Ravenna, con un concerto di musica soul e sabato 8 agosto alle 6, lungo la spiaggia libera presso Finisterre Beach - viale delle Nazioni, 242/c, con un altro suggestivo viaggio nelle profondità del blues. Entrambi gli eventi sono a cura di Spiagge Soul e Associazione Blues Eye. Ingressi gratuiti. Informazioni su www.spiaggesoul.it.

Sabato 8 agosto, sempre alle 6, il Centro Visite Cubo Magico Bevanella, in via Canale Pergami 80 a Savio, propone “Le voci del Delta”, concerto gratuito dei Bevano Est con passeggiata e colazione. Costo € 8 (passeggiata, colazione e concerto). Gratuito per il solo concerto. Prenotazione obbligatoria per entrambe le opzioni. Informazioni su www.atlantide.net/levocideldelta.