Pippo Pattavina e Marianella Bargilli portano in scena "Uno, nessuno e centomila"

Indirizzo non disponibile

Una ironica, moderna, divertente, umoristica, spiritosa, paradossale, leggera, istrionica versione teatrale del capolavoro di Luigi Pirandello: il suo romanzo per antonomasia. Pubblicato nel ’25 a puntate, in versione definitiva l’anno dopo, ma iniziato nel decennio precedente, Uno, nessuno e centomila, l’ultimo romanzo di Luigi Pirandello, è la summa del suo pensiero, della sua sterminata riflessione sull’Essere e sull’Apparire, sulla Società e l’Individuo, sulla Natura e la Forma, che oggi approda sul palcoscenico del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, sabato 18 e domenica 19 febbraio alle ore 21, con la regia di Antonello Capodici e l’interpretazione di Pippo Pattavina e Marianella Bargilli. Incontro con gli Artisti: gli interpreti dello spettacolo incontreranno il pubblico domenica 19 febbraio alle ore 18 presso il Ridotto del Teatro Walter Chiari (l’ingresso all’Incontro è gratuito). Biglietti per lo spettacolo: da 26 a 15 euro.