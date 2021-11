Pista di pattinaggio, Giardini Divini e casetta di Babbo Natale: Faenza s'illumina per le feste

Dopo l'arrivo in città dell'albero di Natale, il Consorzio Faenza C’entro presenta il programma delle iniziative natalizie che animeranno la città durante le festività. Tra opportunità per lo shopping, luminarie, allestimenti, attività per bambini e famiglie, Faenza sarà animata per oltre un mese, riscaldando il Natale di tutti coloro che sceglieranno di visitare il centro storico.

“Presentare il Natale scalda il cuore - ha dichiarato il vicesindaco Andrea Fabbri - e offre speranze. Sotto la regia di Faenza C’entro ci prepariamo ad un Natale di comunità nel centro storico, non sfarzoso ma che rispetta l’equilibrio importante con il momento difficile che stiamo vivendo. Le iniziative coinvolgono i più piccoli e anche i più fragili, in modo che il Natale sia un’occasione per risvegliare la sensibilità di tutti e vivere al meglio l’atmosfera delle feste”.

“In questo mio primo anno di mandato - ha commentato la Presidente del Consorzio Faenza C’entro - sono felice che ci siano segnali di una tiepida ripartenza, nel segno di un Natale che stiamo coordinando insieme alla Cabina di regia, all’Amministrazione comunale, agli sponsor come Caviro, Caviro Extra e La Bcc, nello sforzo comune di regalare al nostro centro storico un Natale vivace e accogliente”.

In Piazza della Libertà, di fianco alla Fontana Monumentale, non mancherà l’Ufficio Postale di Babbo Natale. Gli elfi accoglieranno nella loro magica casetta di legno i bambini che vorranno dedicare un disegno, un pensiero o richiedere il loro regalo a Babbo Natale. Inoltre, sarà possibile imbucare la propria letterina nell’apposita cassetta. I cittadini potranno portare presso la casetta giochi, libri, vestiti, prodotti per l’infanzia, tutti rigorosamente nuovi e altri doni da regalare, consentendo così a tutti i bambini e le bambine, anche meno fortunati, di avere un regalo da scartare sotto l’albero, grazie all’aiuto delle associazioni di volontariato del territorio. L’Ufficio Postale di Babbo Natale è aperto nelle giornate del 27-28 novembre; 4-5, 8, 10-11-12, 17-18-19, 24 dicembre dalle 16 alle 19. Questa proposta è realizzata grazie al contributo di Caviro Extra.

Dal 27 novembre al 6 gennaio il cuore della città sarà acceso da luci e colori con le tradizionali luminarie natalizie. La calda atmosfera delle festività accoglierà faentini e non in Piazza del Popolo con un’installazione che abbraccia completamente il meraviglioso centro manfredo. Per tutto il periodo delle feste, a partire dal 4 dicembre, nella splendida cornice di Piazza Nenni sarà, inoltre, attiva la pista di pattinaggio adatta a tutte le età, aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 23, sabato e festivi (incluso vacanze natalizie scolastiche) dalle 10 alle 23. Dal 27 novembre al 9 gennaio in Piazza Martiri della Libertà sarà attiva la magica giostra del bruco mela dedicata ai più piccoli che potranno viaggiare con la fantasia. L’attrazione sarà aperta nei giorni feriali dalle 15.30 alle 19.30, sabato e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Dall’8 dicembre al 3 gennaio, le attività commerciali del Consorzio Faenza C’entro aderenti al progetto allestiscono le vetrine creando un percorso colorato e fantasioso. Sarà possibile votare la propria vetrina preferita sulla pagina Instagram del Consorzio Faenza C’entro. L’iniziativa ha il nome “I colori del Natale in vetrina”. Non mancheranno le aperture straordinarie dei negozi del centro storico per lo shopping natalizio in tutte le domeniche di dicembre. Inoltre, nelle domeniche 5; 12; 19 dicembre, in piazza del Popolo, tornerà il mercato straordinario.

Dal 11 dicembre fino al 7 gennaio saranno allestiti, per la dodicesima edizione, i Giardini a Natale: Giardini Divini. Il Natale si racconta nei corsi Mazzini, Saffi e Piazza della Libertà. Torna quindi l’evento che vede progettisti e vivaisti cimentarsi nella realizzazione di giardini durante il periodo invernale. Quest’anno la manifestazione è dedicata al 700° anniversario della morte di Dante. Confermata inoltre la collaborazione tra il Servizio Ambiente e Oscar Dominguez per la direzione artistica dell’evento. Allestimenti anche alla Fontana monumentale e attorno alla casetta degli elfi. Il programma completo sulla pagina Facebook Faenza Giardini a Natale.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio, e tutte le domeniche di gennaio, presso il Convento di San Francesco (piazza San Francesco, 14) sarà allestito il tradizionale presepe meccanico di San Francesco. I fratelli Mauro e Roberto Gorini firmano anche quest’anno nei giardini di Piazza Lanzoni in Borgo, l’installazione luminosa dal titolo Christmas Dancing Lights, che comprende alberi di Natale, luci a tempo di musica, personaggi animati meccanicamente, atmosfere e poesia. Il tutto potrà essere azionato spingendo un pulsante per donare ai bambini un momento giocoso e colorato. L’installazione prenderà vita ogni giorno alle 16.30 dall’8 dicembre al 9 gennaio.

Il periodo natalizio è inoltre una buona occasione per regalare la Faenza Gift Card, la carta regalo che può essere spesa negli esercizi commerciali del centro storico faentino che hanno aderito all’iniziativa, consultabili sul sito di Faenza C’entro. Deciso l’importo da caricare, la card può essere ottenuta rivolgendosi agli uffici del Consorzio Faenza C’entro tel. 0546 061945, oppure richiedendola alle tabaccherie ed edicole che collaborano con esso.