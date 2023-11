Piste di ghiaccio e villaggi di Natale: le attrazioni delle feste in tutta la provincia

Divertimento, emozioni e sorprese vi aspettano per le feste di Natale a Ravenna e provincia. Sono tante le attrazioni in programma nelle varie città per rallegrare le festività e fornire tante occasioni per stare insieme divertendosi. Ci sono le piste di ghiaccio, le casette di Babbo Natale, mercatini a tema e veri e propri villaggi dedicati alle festività.

Le piste di ghiaccio

A Ravenna si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la pista di pattinaggio Jfk on Ice in piazza Kennedy, che quest'anno si arricchisce con un curioso scivolo ghiacciato. Tutti gli orari e i prezzi della pista di ghiaccio ravennate.

A Cervia e a Milano Marittima il divertimento sul ghiaccio è doppio. In Piazza Garibaldi a Cervia la pista di pattinaggio è aperta dall'11 novembre al 7 gennaio. Orari: festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 23.00, feriali dalle 15.30 alle 20.00. Ingresso a pagamento. A Milano Marittima dal 30 novembre al 7 gennaio torna la Rotonda di ghiaccio più grande d'Europa: una pista ad anello di 1000 metri quadrati attorno alla Rotonda Primo Maggio. Orari: dal 30 novembre al 22 dicembre feriali 14.00 - 22.00, festivi e prefestivi 10.00 - 23.00. Da sabato 23 dicembre a domenica 7 gennaio aperta tutti i giorni 10.00 - 23.00. Prezzi: 12 euro 1 ora, 10 euro 40 minuti, 4 euro noleggio tutor per bambini.

Confermata l'affascinante location di Piazza Mazzini, al centro del Pavaglione di Lugo, dove da sabato 25 novembre al 14 gennaio si potrà pattinare sulla pista di ghiaccio di 16x22 metri. Gli orari d'apertura sono: dal lunedì al venerdì 15:00/24:00, sabato, domenica e festivi compreso tutti i giorni nel periodo delle vacanze scolastiche dalle 10:00 alle 24:00.

A Faenza quest'anno ci sarà un cambio di location, passando dalla storica Piazza Nenni (a causa dei lavori in corso) e approdando in Piazza Martiri della libertà (Piazza delle erbe). Qui verrà installata una pista che misura 14x28 metri che sarà attiva dal 2 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024. Gli orari d'apertura sono: dal lunedì al venerdì 15:00/24:00, sabato, domenica e festivi compreso tutti i giorni nel periodo delle vacanze scolastiche dalle 10:00 alle 24:00.

Villaggi e piazze di Natale

A Ravenna sono tanti gli appuntamenti natalizi. In piazza del Popolo ci sono il grande albero di Natale, acceso dal 2 dicembre, e i Capanni di Natale. In piazza San Francesco torna il Villaggio di Natale ADVS che promette divertenti attività per tutto il periodo delle feste a partire dall'8 dicembre.

A Cervia da venerdì 8 dicembre a domenica 7 gennaio, tra divertimento e tradizione, sono mille le iniziative che animano il cuore storico della città e lo trasformano in uno scintillante villaggio di Natale. C'è il Villaggio di Natale in centro con mercatini artigianali e street food (feriali dalle ore 15.00 alle 19.30, festivi dalle ore 10.00 alle 22.00). La grande casa di Babbo Natale è aperta in Piazza Garibaldi dall'8 al 10, dal 15 al 17, il 19, dal 22 al 25 dicembre. Sempre in piazza c'è anche il Giardino degli Elfi con il Grinch.

A Milano Marittima, dal 30 novembre al 7 gennaio, il centro della Città Giardino viene avvolto da magiche atmosfere, spettacoli a tema natalizio, installazioni, neve e luci scenografiche. Dall’Artic Circle, la grande Pista del Ghiaccio, alla spettacolarità degli Show della Neve, dal Distretto Liberty con le luminarie a tema (Viale Gramsci e Viale Matteotti), all’Eco Christmas Lodge (Viale Ravenna e Viale Forlì), la passeggiata tra le Mongolfiere luminose, per immergersi nel Natale più emozionante di sempre.

A Russi, Palazzo San Giacomo è pronto a trasformarsi nel "Palazzo di Natale". Domenica 10, 17 e 24 dicembre la storica dimora aprirà le sue porte in pieno inverno per trasformarsi in una piazza al coperto tutta addobbata a festa dove divertirsi con spettacoli, laboratori a tema, mercatini, degustazioni e tante iniziative pensate per tutta la famiglia.

Mercatini

A Ravenna, in Piazza del Popolo, si rinnova il tradizionale appuntamento dei Capanni di Natale. Un originale villaggio di Natale “alla romagnola” nel cuore della centralissima Piazza del Popolo, attorno al grande albero di Natale (accensione: sabato 2 dicembre) donato dalla città di Andalo. I capanni, che fanno riferimento alla tradizione balneare romagnola degli anni ’50 e ’60, saranno vestiti a festa con prodotti natalizi ed enogastronomici di qualità. Date: da sabato 2 dicembre a domenica 7 gennaio 2024. Orario: 10.00 – 14.00 e 16.00 – 20.00 (tutti i giorni).

A Lugo il 2 dicembre è il primo appuntamento con i mercatini Lugo Dona di Pro Loco sotto le logge del Pavaglione che si ripetono l’8, 9, 10, 16 e 23. A questi appuntamenti si aggiungono i mercati domenicali, previsti il 10, 17 e 24 dicembre nel centro storico.