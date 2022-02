Pittura creativa al museo: dalle vele tradizionali al sale colorato

Continuano a MUSA museo del sale di Cervia le iniziative dedicate ad adulti e bambini con due nuovi appuntamenti nel weekend.

MUSA vuole valorizzare il profondo antico legame della città con il mare che, oltre a fornire la “materia prima” nel processo della produzione del sale, era anche la principale via di commercio del prezioso “oro bianco”. Sabato 19 febbraio dalle ore 15.00 alle 17.00 gli uomini di mare, custodi dei saperi dell’antica tinteggiatura delle vele, saranno protagonisti dei laboratori per bambini e adulti di pittura delle vele con i tipici colori “ocra” ricavati da terre ed elementi della natura.

Le antiche vele venivano dipinte con colori ottenuti mescolando le terre con acqua e un legante, poi distribuito con una spugna sui disegni. Dipingere le vele è una usanza antichissima, diventata poi una forma di espressione artistica popolare. Per lungo tempo, infatti, le vele a forma di trapezio furono colorate con le caratteristiche tinte ocra delle terre naturali (giallo, arancio e rosso), colori che garantivano una grande visibilità in mare e con disegni e simboli che contraddistinguevano le varie famiglie dei marinai cosicché le donne dalla riva potevano facilmente individuare la posizione in mare dei mariti e dei figli in mare aperto.

Domenica le iniziative continuano a MUSA con un nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli. Il museo apre le porte al pubblico dei giovanissimi con attività che si sviluppano all’interno della struttura fino a marzo 2022. Dalle 15.00 alle 17.00 di sabato si svolgerà “Sale e Arte” il laboratorio di pittura creativa con il sale colorato a cura di Cooperativa Atlantide. Il laboratorio tornerà anche il 6 marzo

I laboratori sono gratuiti, inclusi nel biglietto di ingresso al museo.