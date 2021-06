Pizza gratis al centro sociale del Parco Mita per la riapertura

Si festeggia la riapertura del centro sociale "Casa Mita" di Faenza, presso l'omonimo parco Mita, chiuso per via del covid come tutti i centri sociali. Per la riapertura il centro sociale parte in grande con una serata di pizza fritta gratis per tutti dalle 19.30 nel fresco e ombreggiato parco, nella sera di venerdi 2 luglio.

