A Lido Adriano arriva il podcast "C’è Vita Nel Grande Nulla Agricolo?"

Quando Dal 19/04/2024 al 20/04/2024 Orario non disponibile

Venerdì 19 e sabato 20 aprile "C’è Vita Nel Grande Nulla Agricolo?" sbarca a Lido Adriano. Il podcast arriva al CISIM per due serate con "VHS - Villamara Horror Show", assieme a Nicolò Valandro aka Johnny Faina e - special guest - Stefania Medri. Sabato 20 aprile, dopo lo show, after party anni ‘60 ‘70 ‘80 con gli Emissari della Pro Loco di Villamara.

"C’è vita nel Grande Nulla Agricolo?" è una serie podcast che impasta horror, fantascienza e commedy nella più profonda provincia italiana. In ogni episodio la voce di Johnny Faina cerca di fare luce sui tanti misteri che si intrecciano nella piccola comunità rurale di Villamara, tra complotti e chilometro zero, creature fuoriuscite dalla nebbia, polli giganti, spietate multinazionali dell’agro-industria e astronauti della porta accanto. Attualmente il podcast è giunto alla terza stagione. Nel 2022 il podcast ha vinto il premio come miglior podcast fiction ai Podcast Italian Awards. Il podcast è scritto da Johnny Faina e Gianluca Dario Rota, con le musiche originali di Leonardo Passanti e le grafiche di Feduzzi (Federica Carioli).

Costo del biglietto 8 euro. Prevendite disponibili sulla piattaforma DICE. Biglietteria aperta dalle ore 20. Inizio spettacolo ore 21.