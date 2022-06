"A riveder le lucciole": musica e teatro attorno al pioppo monumentale del Podere Pantaleone

Sabato 4 giugno a partire dalle 19.45 il Podere Pantaleone ospiterà “A riveder le lucciole”, anteprima del festival “Alberi in cammino 2022” realizzata in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo e con il “Festival della lentezza” che si svolgerà dal 17 al 19 giugno alla Reggia di Colorno.

“A riveder le lucciole” è un progetto di e con Gabriele Parrillo che vede teatro, musica e danza incontrarsi intorno agli alberi monumentali dell'Emilia-Romagna da luglio a settembre. Il 4 giugno sarà protagonista il maestoso pioppo nero dell’oasi di riequilibrio ecologico Podere Pantaleone. Gabriele Parrillo sarà accompagnato da Daniela Savoldi che proporrà musiche composte e suonate dal vivo al violoncello.

«L’oasi Podere Pantaleone – spiega Parrillo – è un fazzoletto di terra magico dove la natura ritrova se stessa a due passi dalla città, un avamposto naturale che si trasformerà in un labirinto magico attraverso le sue meraviglie: il pioppo nero centenario, i due alberi che crescono in uno come nel mito di Filomena e Bauci, fino a lasciare che il silenzio del crepuscolo ci sveli le piccole stelle naturali più suggestive del creato, le lucciole.»

La partecipazione è gratuita. La prenotazione è obbligatoria a questo link https://www.eventbrite.it/e/331929619427

Il Podere Pantaleone è nella via omonima, laterale di via Stradello, a Bagnacavallo.