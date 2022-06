Poesia e musica al Labirinto Effimero in ricordo di Giacomo

L’associazione “Le Emozioni di Giacomo” nata a maggio 2021, celebra venerdì 3 giugno l’anniversario dell'inizio della sua attività al Labirinto Effimero di Alfonsine. Dalle ore 20 sotto la grande quercia, contornati da un mare di lucciole, si potrà ascoltare anche buona musica e bere buona birra (in caso di pioggia la serata si svolgerà al coperto).

L’associazione nasce dalla più difficile prova che una madre possa affrontare nella propria vita: la perdita di un figlio. Giacomo scriveva poesie e sognava di raccoglierle in un libro che la madre, Monica, ha personalmente curato e pubblicato dopo la morte del figlio avvenuta in seguito ad un incidente stradale. Nasce così il libro “Mi chiamo Giacomo, ho 20 anni e non so cosa inventarmi“, titolo dell’ultimo post scritto su Facebook da Giacomo prima dell’incidente.

La pubblicazione della raccolta di 55 poesie ha scatenato un’incredibile onda emotiva che ha ispirato la madre a proseguire con altri progetti che portassero avanti il valore, la sensibilità e il ricordo di Giacomo. Così, assieme a due care amiche (Mariacristina Errani e Monica Vecchi) ha dato vita all’associazione che promuove la conoscenza dell’intelligenza emotiva all’interno delle scuole, agli adolescenti.