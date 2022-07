Poesia e musica all'alba sui lidi: torna "Un mare di solidarietà" per il cuore dei bambini

Musica e poesia ancora una volta si uniscono per aiutare le persone con cardiopatie congenite e le loro famiglie: torna la rassegna "Un Mare di Solidarietà", alla sua nona edizione, che animerà per tutta l'estate i lidi ravennati con concerti all'alba e al tramonto, da Marina Romea a Porto Corsini. La rassegna benefica, organizzata grazie alla presenza volontaria di artisti ed esercenti del territorio, raccoglierà donazioni a favore dell'associazione Piccoli GrandI Cuori che da 25 anni sostiene il reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica ed Età Evolutiva del Policlinico di Sant'Orsola IRCCS. Sarà anche a sostegno dei servizi che l'organizzazione di volontariato offre a favore di pazienti e famiglie e della casa di accoglienza Polo dei Cuori a Bologna.

Nelle scorse edizioni la rassegna, nata da un'idea della poetessa ravennate Livia Santini, ha infatti contribuito alla realizzazione di diversi progetti e servizi dell'associazione, come l'acquisto di uno strumento di precisione in utilizzo presso il reparto, il "Progetto Pareti" per colorare e decorare 380 mq del reparto e rendere quindi l'ospedale un luogo più accogliente distraendo i piccoli pazienti dalle cure lunghe e invasive.

"Le albe in spiaggia - sottolinea Livia Santini - sono attese da tantissimi turisti e cittadini; un appuntamento amato e imprescindibile per chi ama la natura e la musica. Dopo due estati contraddistinte dai timori portati dal Covid, abbiamo voluto offrire alcune novità come il pianista e l'arpa ed un concerto al tramonto. Non è esclusa la presenza di alcune sorprese e di personaggi noti del jet set italiano. Seguiteci".

"Ringraziamo anche quest'anno Livia - sottolinea Paola Montanari, presidente Piccoli Grandi Cuori, e tutti i volontari ed esercenti che con la loro generosità contribuiscono al sostegno della nostra associazione, oltre al Comune di Ravenna: quest'anno abbiamo festeggiato 25 anni di attività e di servizi: dal sostegno psicologico a quello socioassistenziale, con particolare attenzione per l'accoglienza delle famiglie che devono permanere per lunghi periodi a Bologna a causa di lungodegenze e trapianti di cuore".

Il programma

La rassegna prende il via domenica 17 luglio con "Un mare di... musica": alle ore 5 e 30 un suggestivo risveglio musicale sulle note di Paolo Zanarella il famoso 'Pianista Fuori Posto' che porta, come una valigia, il suo pianoforte a mezza coda fuori dai contesti abituali di spettacolo. Zanarella si esibirà all'alba presso il Bagno Corallo Beach a Marina Romena, in viale Italia. Vittorio Bonetti piano e voce e Nicoletta Bassetti al violino, daranno vita all'alba musicale di domenica 24 luglio alle ore 5.30, per l'appuntamento "Un mare di... musica", presso il Bagno Luisa sempre a Marina Romea. Domenica 31 luglio tornano i Khorakhanè, sempre all'alba presso il bagno Coya Beach a Casalborsetti, in via delle Gardenie.

Il trio Mariquita e l'arpa di Marianne Gubri faranno da cornice all'appuntamento di domenica 7 agosto per un'alba musicale alle ore 5.30 presso il Bagno Corallo Beach a Marina Romena, in viale Italia. Le Femmefolk si esibiranno per l'alba musicale presso il Coya Beach a Casalborsetti sabato 13 agosto, mentre lunedì 15 agosto sarà la volta degli Afterglow che si esibiranno al tramonto, alle ore 19, per un concerto presso il Bagno Luisa in viale Italia a Marina Romea. La rassegna si chiude domenica 21 agosto con la musica delle Mariquita Quartet: appuntamento all'alba, promosso dalla Pro Loco, alle 5.30 presso il bagno Romea Beach. Ingresso gratuito con offerta libera devoluta a Piccoli Grandi Cuori.