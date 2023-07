“Poesie del Pennello”: una nuova esposizione dedicata a Werther Morigi

Per celebrare la settantaduesima esposizione a Milano Marittima di Werther Morigi la Bottega d’Arte presenta una raffinata collezione di tele storiche dipinte dal Maestro dal 1959 al 1989, come personale retrospettiva che si intitola: "Poesie del Pennello". L'esposizione si terrà nel centro di Milano Marittima dall'8 al 31 luglio. Per informazioni e visite guidate tel. 329 9264309. L’evento, in collaborazione con il Comune di Cervia è curato da un comitato scientifico di storici d’arte, raccoglie diciannove opere, che rappresentano il connubio dell’atmosfera adriatica con gli scritti dei maggiori poeti e letterati dedicati al Maestro romagnolo.