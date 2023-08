“Poesie del Pennello”: Werther Morigi in mostra

A braccetto sull'arenile, di seguito in pineta, i due grandi eruttano parole, fulminano sguardi, "svelandosi il mondo di emozioni, di fantasie, di storie, di esperienze che hanno attraversato e abitato il loro patrimonio che ora è unico". Loro esistono ancora, sono Mario Luzi e Werther Morigi, il tempo sono gli anni cinquanta, il luogo è Cervia; il "paese" che per parecchie estati li ha ispirati a riempire fogli e tele, di versi e colori. "La terra che a lei concorda il mare" ha cementato stima e amicizia dei due quasi coetanei, Mario era più vecchio di un anno e se ne vantava "quattro stagioni in più" ad ispirare prima il poeta del pittore le creazioni indelebili al tempo.

È l'ultima tematica della Settantaduesima esposizione di WERTHER MORIGI a Milano Marittima - Cervia "Poesie del Pennello". Scritti e colori presentati in anteprima attraverso nove opere storiche del Maestro cromatico intitolate da didascalie, brani, frasi del Poeta ermetico. Innamorati della stessa città che li ha fatti incontrare; connubio tosco romagnolo che magnifica porto, canale, case, strade sui quali aleggia la rarefatta aria salmastra dell'Adriatico. Fra gli olii e affreschi di Morigi figurano: "Natura", "La notte lava la mente", "Oscillano le fronde" e "Un giaciglio di porpora e un canto di culla per chi non ha potuto dormire", esposto nel salone del Palace Hotel omaggio a Tonino Batani. "C'è un gran vorticare di vita dentro i suoi recinti": c'è una immensa, avvolgente spirale di bellezza in questa esposizione.

Per Informazioni e Visite guidate tel. 329 9264309. Sito internet: www.werthermorigi.it

