Poesie e pensieri per le donne: la decima edizione del concorso "Scrivile"

Giunge alla decima edizione il concorso letterario “Scrivile”. Dopo il successo di partecipazione ottenuto negli scorsi anni (migliaia i partecipanti da più parti d’Italia), l’associazione di promozione sociale cervese Francesca Fontana vuole proporre l’opportunità di offrire un pensiero alle donne attraverso una composizione scritta. Saranno accettati racconti brevi, lettere o poesie sia in italiano che in dialetto romagnolo.

“Scrivile” vuole essere dunque un’occasione per un saluto, un ringraziamento, un pensiero positivo per una donna già nota o una tra le tante donne che non sa ancora di essere speciale, per un affetto che non c’è più, per una figura femminile che ha lasciato un segno indelebile nella storia, nella cultura, nello sport e nella nostra vita. Pensieri che sappiano esprimere libertà, ansia, gioia, paure, dolore, lavoro e la felicità nella vita di tutti i giorni.

Gli elaborati dovranno pervenire improrogabilmente entro il giorno 24 febbraio 2024. Gli autori meritevoli del riconoscimento, che potranno essere più di uno, saranno premiati come previsto dal regolamento del concorso. Per recapitare gli “elaborati” utilizzare esclusivamente la mail: associazionefrancescafontana@gmail.com.