Fra giochi e illustrazioni sonore: al Mar due mostre dedicate ai più piccoli

Un museo sempre più aperto e inclusivo, e in grado di proporre l’arte in tutte le sue declinazioni rivolgendosi a pubblici ampi e diversi. Prende vita una nuova iniziativa, dedicata in particolare ai pubblici dell’infanzia: Il MAR dei Piccoli. Per questa prima edizione saranno allestite, dal 18 febbraio al 19 marzo, due mostre: Illustrazioni sonore, a cura di Immaginante, e Poetica del gioco di Roberto Papetti.

“Sarà un intero mese dedicato ai piccoli – sottolinea l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia – che immagiamo di consolidare e sviluppare nel corso dei prossimi anni, in cui il MAR proporrà una programmazione direttamente rivolta a bambini, bambine e alle famiglie più in generale, che attraverso percorsi espositivi e attività laboratoriali possa creare occasioni di stimolo fin dalla più tenera età in maniera creativa e divertente, e soprattutto in contatto con l’arte”.

Illustrazioni sonore

Al primo piano del museo Illustrazioni sonore, una mostra interattiva a cura di Immaginante, dedicata ai bambini dai 2 ai 10 anni, famiglie, nidi e scuole. La mostra coniuga musica, arte e narrazione: si tratta di una ‘galleria’ speciale in cui le immagini prendono vita attraverso le azioni dei visitatori. Luoghi e personaggi si animano, seguendo un filo narrativo che intreccia musiche ed effetti acustici. Alcune opere pittoriche diventano pagine di un silent book che si fa partitura; storie famose, come Pierino e il lupo, escono da un libro pop-up che accoglie invenzioni ritmiche e melodiche; filastrocche e rime volteggiano nell’aria tratteggiando segni da interpretare con uno strumentario speciale. Un percorso giocoso per creare connessioni tra colore e suono, tra forma e spazio acustico e a conclusione un laboratorio per costruire un libro-oggetto. Installazioni di Alessio Caruso, Giulia Guerra, Arianna Sedioli, Cristina Sedioli.

L’evento d’inaugurazione avrà luogo sabato 18 febbraio ore 11.00, in programma un concerto itinerante con Nicoletta Bassetti al violino e Massimo Ghetti al flauto traverso, giochi e narrazioni con il gruppo Immaginante. Su prenotazione.

La mostra proseguirà con visite animate e laboratori con i seguenti orari:

per le famiglie venerdì unico turno ore 16.30, sabato turni ore 10.00, 11.30, 15.00, 16.30, domenica turni ore 15.00 e 16.30;

per nidi e scuole dal martedì al venerdì turni a partire dalle ore 9.00

Durata della visita con laboratorio un’ora. Su prenotazione.

Sabato 11 marzo alle 10.00 presso l’Aula Didattica del MAR è previsto un workshop per educatori e insegnanti dal titolo Storie musicali, con Arianna Sedioli e Alessio Caruso, durante il quale la visita guidata alla mostra Illustrazioni sonore sarà punto di partenza per elaborare percorsi educativi e didattici tra arte, suono e narrazione. Si sperimenteranno sonorizzazioni di testi e opere, si creeranno libri e oggetti rumoristici. Su prenotazione. Tutti gli eventi si prenotano chiamando la segreteria Immaginante 334 2804710 dalle 15.00 alle 18.00.

Poetica del gioco – Roberto Papetti giocattolaio

Al secondo piano del MAR sarà visitabile la mostra Poetica del gioco – Roberto Papetti giocattolaio, che conduce i visitatori in un percorso sul gioco, attraverso gli artefatti di Roberto Papetti. Per trent’anni responsabile del Centro Gioco Natura Creativitá “La Lucertola” di Ravenna, Papetti ha condotto una ricerca sul gioco che lo ha portato a scoprire i giocattoli della cultura contadina e le somiglianze di trottole, birilli, funicelle, bambole, birilli, giochi di biglie e giochi da tavolo, nella storia e nelle culture del mondo.

La sua ricerca, per anni dedicata alla sperimentazione didattica e all’osservazione dell’esperienza del giocattolo autocostruito è influenzata dalle numerose suggestioni attorno al gioco nella poesia, nella filosofia, nella scienza, nell‘antropologia, e dall’incontro con appassionati della cultura ludica italiana. Il suo sguardo poetico incontra quello del fotografo Stefano Tedioli. Ne nascono immagini come avventure di ambientazioni fantastiche dei suoi giocattoli, nel paesaggio.

La mostra raccoglie 11 sezioni che illustrano tappe del lavoro di Papetti dagli anni ’80 al presente, investigando l’influenza di incontri con appassionati della cultura ludica italiana, quali Giancarlo Perempruner, Mario Lodi, Ettore Guatelli e Gianfranco Zavalloni fino all’incontro più recente con lo sguardo gentile sui giocattoli e l’ambiente del fotografo Stefano Tedioli. Il percorso si sviluppa cronologicamente ed evidenzia in particolare due periodi precisi: quello di Papetti direttore del “Centro Gioco natura creativa - La Lucertola” del Comune di Ravenna, e quello successivo di apertura di un Laboratorio di ricerca personale. Particolare attenzione è posta alle esperienze ludico-didattiche, spunti e suggestioni di sicuro interesse per un pubblico di famiglie, insegnanti ed educatori.

Le sezioni sono: Trottole – una tipologia di base tra tante; Bigliodromi – strumenti per giocare con le biglie; Cassetta da frutta – metamorfosi di un contenitore; Gioclette – giocattoli da pezzi di bicicletta; Sparigliare – vita segreta dei giocattoli; Pic nic ai bordi dell’arte – archeologia industriale ludica; Soli – Totem; La lumaca – per una pedagogia della lentezza; Carovana dei pacifici – truppette e attività di cittadinanza attiva; Busti – parodie ludiche di persone celebri; Case gabbie – costruire ai tempi del coronavirus; Marina la sirena.

L’inaugurazione avrà luogo sabato 18 febbraio alle ore 16.00 con Caffettiere e nonsense letture di Roberto Papetti, sonorizzazioni di G.G.G. Tartaglia e a seguire: Nei giochi dei bambini è nascosto un segreto visita guidata alla mostra con l’autore. Gli orari di apertura sono dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00 e domenica dalle 14.00 alle 18.00. Tutti i sabati e le domeniche dalle ore 14.00 Roberto Papetti sarà presente alla mostra per accogliere i visitatori. Info e prenotazioni 0544 482477