Polentata di Natale, mostre e mercatini a Massa Lombarda

Il programma natalizio di Massa Lombarda prosegue sabato 18 dicembre con diverse iniziative. In Piazza Matteotti, dalle 11 alle 19.30, torna la Polentata di Natale, evento organizzato da AVIS con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda. Si potrà sia pranzare che cenare con la polenta classica, al ragù o al sugo di funghi. Presso Piazza Matteotti e in via Vittorio Veneto e via Pace, dalle 7.00 alle 17.00, si terrà l’ultimo appuntamento del mercatino degli hobbisti, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda.

Nella stessa giornata, presso Palazzo Zaccaria, in via Saffi 4, ore 10.00, si terrà l’inaugurazione dell’esposizione dei “Cartoni-spolvero”, bozzetti realizzati da Nino Cortesi per la creazione di una serie di affreschi. I pannelli affrescati saranno visibili presso lo Studio San Vitale 41 di Antonio Caranti in via F. Baracca 43, che inaugura l’esposizione alle ore 17.00. L’esposizione sarà visitabile fino a giovedì 6 gennaio 2022. Orari di apertura mostra venerdì e domenica 10-12, sabato 10-12 16-18, giovedì 6 gennaio 16-18. La mostra è organizzata dal Circolo Fotografico Massese ed è patrocinata dal Comune di Massa Lombarda.