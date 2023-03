Polis festival verso la nuova edizione: il progetto si allarga alle cooperative sociali e ripropone i 'Biglietti sospesi'

L'incontro con le cooperative sociali e i biglietti sospesi. E' pronto a tornare a Ravenna Polis Teatro Festival che dal 2 al 7 maggio sarà riproposto nella sua nuova veste di festival internazionale del teatro contemporaneo. Venerdì 31 marzo, alle 11, si terrà invece un incontro speciale con le cooperative e gli operatori sociali del territorio, presso gli spazi di CittAttiva, per conoscere ErosAntEros, associazione culturale e compagnia teatrale che dirige Polis Teatro Festival dal 2018, il programma del festival e tutti i dettagli del progetto Biglietti sospesi. Un momento di incontro, coordinato da Villaggio Globale, per far conoscere e collaborare il mondo della cultura con quello del sociale, all’interno della città di Ravenna.

Tornano anche i progetti partecipativi che da sempre sono al centro della sua attività, in un’ottica di inclusione e cittadinanza attiva che è anima del festival fin dalla prima edizione. Uno dei progetti principali è quello dei Biglietti sospesi, nato nel 2019 in collaborazione con la cooperativa Villaggio Globale, che consente l’accesso alla cultura teatrale anche alle fasce economicamente e socialmente più deboli. Nel 2023 il progetto cambia forma e si allarga, invitando le cooperative sociali della provincia di Ravenna a prendere parte attiva, acquistando e distribuendo i Biglietti sospesi all’interno delle proprie realtà, aumentando così il bacino di persone che potrà cogliere questa opportunità per avvicinarsi al teatro.

A proposito di partecipazione, termina il 31 marzo anche la possibilità di iscriversi a un altro dei progetti fondamentali del festival di quest’anno: GAIA – chiamata pubblica per la Terra, un laboratorio teatrale sui temi del cambiamento climatico legato alla produzione del nuovo spettacolo di ErosAntEros, GAIA, che, coprodotto da Ravenna Festival e POLIS Teatro Festival, debutterà il 10 e 11 giugno al Teatro Alighieri, prevedendo il coinvolgimento di non professionisti in scena.