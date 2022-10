Ponte di Ognissanti, tante visite per scoprire la Ravenna dantesca

Nel ponte di Ognissanti la Zona del silenzio, l'area che comprende la Tomba di Dante, il Quadrarco, il Museo e Casa Dante e la Basilica di San Francesco offre occasioni di percorsi e di esperienze ampliate per tutti i visitatori.

L'ora che volge il disio, l'appuntamento quotidiano con la Lettura perpetua della Commedia davanti alla Tomba di Dante, cambierà orario dopo il ponte di Ognissanti. Fino all' 1 novembre compreso la lettura si terrà alle 18, mentre dal 2 novembre l'evento si svolgerà alle 17. È sempre possibile seguire in presenza e in streaming la lettura sui canali social Ravenna per Dante, ma c'è anche l'opportunità di partecipare come lettrici e lettori in prima persona, contattando la segreteria dell'evento via telefono 328 4815973, dal lunedì al venerdì, ore 10.00-16.00 o mail leggidante@ravennantica.org.

Presso gli Antichi chiostri francescani è in corso la mostra Tessere. Il filo del mosaico a cura di Giovanni Gardini, con opere di 13 artisti disseminati negli ambienti all'aperto, liberamente accessibili, e nel percorso di visita del Museo Dante, comprese nel biglietto d'ingresso.

Dal mese di ottobre Casa Dante, in via Guido da Polenta 4, è il punto di accesso all'area museale dantesca con biglietteria, bookshop dantesco e infopoint a cura della Fondazione Ravennantica, inaugurati nei nuovi locali recentemente restaurati e restituiti alla fruizione. In occasione della Biennale del Mosaico una sezione del bookshop è dedicata al Mosaic Temporary shop "Racconti ravennati" a cura delle mosaiciste di CNA. Le mosaiciste coinvolte nell’esposizione Beatrice Racconta Dante - presso l'adiacente Biblioteca Oriani, ingresso dal Giardino Rinaldo da Concorezzo - presentano alcuni pezzi creati appositamente per valorizzare il contesto dantesco e fornire un’ulteriore vetrina per le imprese del settore musivo e del restauro di mobili e produzione di arredi, che hanno messo a disposizione alcuni pezzi di pregio.

I monumenti dell'area dantesca in occasione del ponte di Ognissanti, saranno aperti al pubblico con i seguenti orari: Museo e Casa Dante: da martedì a domenica e nei festivi, 10-17.30 (ultimo ingresso un’ora prima) con apertura straordinaria lunedì 31 ottobre. Inoltre segnaliamo un cambio di orario nell'apertura della Tomba di Dante e del Quadrarco: tutti i giorni, fino all' 1 novembre 10-19; dal 2 novembre 10-18. Per prenotazioni e informazioni tel. 0544 215676 o tramite mail museodanteravenna@ravennantica.org; biglietteria online – online tickets: www.ravennantica.it