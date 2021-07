Tra pop e suggestioni mediorientali, Noa porta in concerto il progetto “Afterallogy”

Indirizzo non disponibile

La cantante israeliana Noa è protagonista della rassegna Ravenna Jazz nela serata del 5 agosto, ore 21, al Parco del Museo Classis Ravenna. Celebre per le suggestioni mediorientali delle sue canzoni, per una visione ecumenica degli stili che permette alla sua musica di travalicare le barriere culturali e religiose, Noa presenterà con la propria band, tra l’altro, il nuovo progetto “Afterallogy”, che si distingue dai precedenti lavori della cantante per il ricorso particolarmente ampio al repertorio jazzistico.

L'artista sarà accompagnata sul palco dal chitarrista e compositore Gil Dor, dal pianista Ruslan Sirota, dal bassista Or Lubianiker e dal percussionista Gadi Seri. Biglietti da 15 a 25 euro.