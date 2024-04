Tornano i maggiaioli: musica e tradizione tra i borghi del Santerno

Mercoledì 1° maggio fra l’imolese e il ravennate il Cantamaggio anticipa la quinta edizione di "In mezzo scorre il fiume", il festival diretto da Luisa Cottifogli, che vuole creare uno stretto dialogo tra musica, arte e natura in luoghi splendidi dell’Appennino tosco-romagnolo, fino a scendere in pianura come in questo caso, trasportati dalla corrente dei fiumi.

Il Cantamaggio, la tradizionale questua itinerante che da tempo immemore ha allietato i borghi e le aie della Vallata del Santerno fra Toscana e Romagna, portando alla gente fiori, canti, suoni e balli, quest’anno scende a Mordano e fa tappa a Bagnara per poi concludersi a Belricetto e Passogatto (comune di Lugo).

Il Cantamaggio è un inno alla gioia del fiorire primaverile in compagnia dei Maggiaioli di Valsanterno guidati da Giancarlo Battilani che negli anni ha raccolto melodie, testi e balli direttamente dagli anziani informatori che ne avevano memoria, assieme al compianto musicista e paroliere Mauro Grassi.

Quattro le tappe della questua: alle 10.00 al Parco Donatore di Sangue di Mordano (piazza Generale Vitali Borgo, 37), poi alle 11.15 si fa tappa a Bagnara di Romagna (piazza Marconi), alle 12.30 a Belricetto - Lugo (retro Bar-Cafè Eli) e si conclude alle 13.30 sul Sagrato del Santuario della Beata Vergine di Loreto a Passogatto, nel territorio di Lugo. Ingresso gratuito; per informazioni: mail framusicaenatura@gmail.com; telefono 351.6812880.