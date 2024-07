Dopo Anna Valle e Denny Mendez Riolo torna ad ospitare le future Miss Italia

Dopo tanti anni, torna il concorso Miss Italia a Riolo Terme, che dal 1995 al 1997 ha ospitato le prefinali nazionali con oltre 200 ragazze in gara in ogni edizione, in quella che era l’anticamera di Salsomaggiore Terme. Volti oggi molto noti come Miss Italia 1995 Anna Valle, Miss Italia 1996 Denny Mendez sono stati a Riolo e nel 1997 oltre a Claudia Trieste c’erano Annalisa Minetti, Elisabetta Gregoraci, Caterina Murino, Mara Carfagna.

In piazza Mazzanti, domenica 21 luglio, in occasione della Sagra dello Scalogno, oltre a miss Riolo Terme, Miss Rocchetta Bellezza e Miss Framesi, sarà eletta nientemeno che Miss Sorriso Emilia Romagna, che accederà alla prefinali nazionali di Miss Italia in programma a Numana dal 4 settembre.

Le candidate giungeranno a Riolo Terme nelle prime ore del pomeriggio accolte da Francesca Dondini e alle ore 16 prenderanno parte alle prove dello show diretto e condotto da Antonio Borrelli. Alle ore 18 circa arriveranno al Parco delle Terme, per un aperitivo analcolico e un buffet a loro riservato, con foto e riprese di quello che è stato negli anni ‘90 il teatro delle prefinali. Poi sarà la volta dei parrucchieri Vanitas di Lugo, by Framesi che cureranno il loro look.

Lo show prenderà il via alle ore 20.45 circa e verrà condotto da Antonio Borrelli, affiancato da Greta Manghi, sul palco installato per l’occasione in Piazza Mazzanti a fianco della Rocca. Verso le 23.30 si conoscerà il nome di Miss Riolo Terme e Miss Cinema Emilia Romagna 2024, la prima prefinalista nazionale di Miss Italia.