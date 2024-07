Al Chiostro delle Cappuccine si premiano i migliori "scrittori in 10 righe"

Lunedì 15 luglio alle 21 si terrà presso il Chiostro delle Cappuccine della Biblioteca Taroni di Bagnacavallo la serata finale del Bibliocaffè, con la premiazione della 24^ edizione del concorso letterario “Il racconto in 10 righe”.

Condurrà la serata il giornalista Federico Savini, presidente della giuria composta anche dal podcaster Gianni Gozzoli, la psicologa Ylenia Greco, l’insegnante Simona Minzoni, la bibliotecaria Cecilia Passanti e Martina Elisa Piacente, esperta culturale del Museo delle Cappuccine.

Promosso e curato dalla Biblioteca Taroni, il concorso di scrittura aveva per titolo in questa edizione “Quel gran genio del mio amico”, ispirato – in linea con la tematica triennale della Festa di San Michele – al paesaggio umano. Prendendo spunto dall’incipit di una famosa canzone italiana, i partecipanti erano invitati a raccontare di qualcuno che in modo “geniale” abbia trovato una soluzione, abbia commentato una situazione o abbia abitudini e modi acuti, creativi o ingegnosi.

Riservato ai residenti in Emilia-Romagna, il concorso era articolato in due sezioni d’autore: Under 14 e Adulti.

I racconti, circa cinquanta, sono giunti in particolare dalle province romagnole e da Bologna. Quelli premiati, segnalati e under 14 verranno letti direttamente dagli autori o dagli operatori della Biblioteca Taroni. L’ingresso è in via Vittorio Veneto 1.