Il Mei 2024 si farà, presentato il cartellone. Oltre 300 band iscritte per suonare al festival

Nessuna chiusura per il Mei - Meeting etichette indipendenti di Faenza che, anzi, torna dal 4 al 6 ottobre prossimi dopo il rinnovo della convenzione con il Comune per i prossimi 3 anni. A darne notizia è l'Amministrazione faentina, dal sindaco Massimo Isola, al vicesindaco Andrea Fabbri e all'assessore al Turismo Simona Sangiorgi, presenti alla conferenza stampa di presentazione del cartellone, insieme al patron del Mei, Giordano Sangiorgi, che si è tenuta martedì.

Subito dopo Pasqua, spiega Sangiorgi, è stato lanciato il SuperSage che consente ai giovani emergenti di suonare al Mei e vede già oltre 300 tra artisti e band iscritte per suonare alla rassegna. Le iscrizioni sono aperte fino al 29 agosto, la partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli artisti e alle band, provenienti da tutta Italia. Inoltre, sono partiti in contemporanea il Meeting Music Contest, un contest di rilievo nazionale per artisti pop e rock, che terrà la sua finale il 24 agosto al Meeting di Rimini; il Premio Bruno Lauzi per la nuova canzone d’autore con finale il 25 luglio ad Anacapri; il contest Onda Rosa Indipendente per la musica al femminile che con finale a Bologna a settembre; Il Liscio nella Rete che premierà il suo vincitore nella prima settimana di luglio a Gatteo Mare.

“E’ veramente una grande soddisfazione vedere questi numeri e vedere il grande affetto che hanno le giovani generazioni di musicisti italiani che fanno brani originali e inediti verso il MEI di Faenza visto oramai come un vero e proprio punto di riferimento nazionale per chi valorizza i nuovi percorsi formativi, artistici e musicali capaci di dare voce all’originalità e alle scritture inedite e innovative”, ha affermato Sangiorgi. “Intanto proseguiamo in totale accordo con il Comune di Faenza e ringraziamo per questo il sindaco e assessore alla Cultura Massimo Isola, il vicesindaco e assessore al Centro storico Andrea Fabbri e l’assessore al Turismo e alle Pari opportunità’ Simona Sangiorgi che stanno lavorando per rilanciare il Mei nella prossima triennalità. Da segnalare che il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi ha confermato la sua presenza al Mei per inaugurarlo e presentare il nuovo Codice dello Spettacolo dal Vivo. Mentre certamente proseguirà l’apertura del MEI dedicata al nuovo liscio, seguendo le indicazioni dell’assessore alla Cultura regionale Mauro Felicori con il quale abbiamo costruito il percorso di Vai Liscio e Santa Balera portandoli fino a Sanremo 2024 per i 70 anni di Romagna Mia"

Infine, si consolida sempre di più’ lo stretto rapporto con tutti i giovani artisti, musicisti e band del territorio che realizzano percorsi per coltivare nuova musica originale e innovativa, un bene prezioso da coltivare insieme a tutti quei giovani che stanno recuperando insieme a noi la grande tradizione del liscio rinnovandola, un vero e proprio unicum per Faenza con le esibizioni al MEI 2024 dei vincitori di Faenza Rock, Pavone d’Oro e Musica nelle Aie e tanti altri festival e contest del territorio. Inoltre il MEI per il 2024 attiva subito la promozione a favore del territorio partecipando venerdì 10 maggio a Eufonica, la grande fiera della musica che si terra’ a Bologna Fiere, dove sarà’ presente con un convegno sul Gender Gap fisico e digitale e i live dei Santa Balera, ospiti a Sanremo 2024 per i 70 anni di Romagna Mia, della cantautrice Roberta Giallo, prima vincitrice di Ondas Rosa Indipendente con il suo nuovo album Reminiscenze, dei Fratelli & Margherita, vincitori di Faenza Rock 2024, in uscita con il singolo realizzato con il cantautore Cisco.

Tra le iniziative, che si terranno tra le Piazze del Popolo, del Duomo, Molinella e altri spazi e teatri in via di definizione, da segnalare l’apertura il 4 ottobre con il Premio Arte Tamburini, che quest’anno sarà assegnato alle voci femminili di Santa Balera, tra le quali quella di Matilde Montanari, recente vincitrice del Pavone d’Oro, che ha laureato nella scorsa edizione Emanuele Tedaldi, voce maschile dei Santa Balera, e un grande festival di artisti e orchestre romagnole nel segno della rinascita del Liscio a livello nazionale e internazionale. Mentre sarà assegnato un premio speciale a Radio Capodistria che segnò, come una sorta di “radio indipendente dell’epoca”, il successo di Romagna Mia del Maestro Secondo Casadei 70 anni fa, visto che Radio Rai non passava quel brano. Sabato 5 ottobre al centro ci saranno i grandi autori: si celebreranno i 25 anni dalla scomparsa di Ivan Graziani con il concerto di Filippo Graziani che ha riportato in testa alle classifiche e agli eventi live la musica del padre Ivan, storico e indimenticato pioniere del rock tricolore, mentre i celebreranno i 30 anni del libro di Enrico Brizzi "Jack Frusciante è uscito dal gruppo" e si presenterà in anteprima live il nuovo disco di Beatrice Antolini, una delle migliori espressioni del cantautorato indipendente italiano. Domenica 6 ottobre si celebrerà il grande cantautore bolognese Claudio Lolli con la proiezione di un docufilm completo e inedito su Claudio Lolli con un recente live tenutosi a Bologna a cura di Danilo Tomasetta.

Tra gli eventi sono naturalmente confermati la Fiera del Disco nel Salone dell’Arengo a cura di Music Day e "E’Markè" nell’area di Piazza delle Erbe. Inoltre sono già previsti alcuni eventi off durante il Mei 2024, tra i quali si segnalano, una prima edizione di un festival wave a cura di Loto Studio il 4 ottobre al Piccadilly, una rassegna sul tema musica e lavoro con premiazioni sempre al Piccadilly per il decimo anno del contest a cura della Cisl e domenica 6 ottobre una chiusura in Piazza San Francesco con "Il Concerto dei 50 anni a sostegno della Parrocchia di San Francesco" con i musicisti che 50 anni fa organizzarono un primo grande concerto nel teatro parrocchiale di San Francesco. Infine l'accordo rilancerà Faenza Rock, dopo la vittoria dei Fratelli & Margherita dell'ultima edizione portati a lavorare con Cisco; il Ferragosto sotto le Stelle, appuntamento cult con il Trio Italiano e il Brindisi di Capodanno, con protagonisti Alvio Foaccia e gli Alluvionati del Liscio.