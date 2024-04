Al Mercato Coperto la presentazione del libro di Andrea Corsini

Si terrà giovedì 2 maggio alle 17.45 al Mercato Coperto di Ravenna la presentazione del libro "Fra la gente. Dal garage di casa alla politica per l’Emilia-Romagna", autobiografia di Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo, al Commercio, ai Trasporti, Mobilità e Infrastrutture. Il testo affronta sia la sua storia politica che aspetti della vita privata. Dialogherà con l’autore il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e modererà l’incontro il giornalista Giovanni Terzi. Interverrà anche il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, con un saluto.

Nato a Cervia, Corsini dopo gli studi superiori in Agraria, si è laureato in Scienze forestali all’Università di Firenze. Per circa dieci anni è stato dirigente della cooperativa Atlantide della sua città contribuendo anche alla sua fondazione, creando progetti di formazione e studio per bambini e ragazzi sui temi dell’ambiente e della sostenibilità. Negli ultimi venti anni ha dedicato la vita alla politica, ricoprendo numerosi incarichi come assessore nei Comuni di Cervia e di Ravenna ed entrando anche a far parte della Giunta della Provincia di Ravenna.

Dal 2006 al 2014 è stato nominato dall’allora presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani, presidente dell’Unione di Prodotto Costa per lo sviluppo turistico della Romagna. Negli ultimi dieci anni è stato assessore della Giunta regionale guidata da Stefano Bonaccini, con le deleghe al Turismo e al Commercio cui si sono affiancate, dal 2019, quelle ai Trasporti, Mobilità e Infrastrutture.