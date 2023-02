Michela Soglia presenta "Blu Berlino" al Rione Verde

Michela Soglia presenta il suo romanzo d’esordio Blu Berlino edito da Argento Vivo Edizioni. L’evento è in programma sabato 25 febbraio alle 18 al Rione Verde e vedrà la presenza dell’autrice del romanzo ospite della moderatrice, che è anche scrittrice e vulcanica bibliotecaria Rosarita Berardi. Durante l’appuntamento aperto al pubblico Soglia ripercorrerà i propri studi sulla Shoah e sul secondo conflitto mondiale dialogando con la moderatrice anche sulla trama del romanzo, ambientato a Bordeaux nel 1992. Flashback e digressioni della protagonista, consentono ai lettori di ripercorrere compiutamente il periodo delle leggi razziali in Oltralpe, così come accade alla nipote della protagonista, che ascoltando i racconti della nonna riscopre il periodo storico più buio per l’Europa.