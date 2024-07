Oltre 30 incontri tra grandi nomi del giornalismo e della letteratura: si parte con "Cervia, la spiaggia ama il libro"

Una rassegna "on the road" che toccherà diversi punti simbolici della città. Parte il prossimo mercoledì 10 luglio la 32esima edizione di "Cervia, la spiaggia ama il libro", manifestazione che per il 2024 prevede oltre trenta incontri e la chiusura con il tradizionale Sbarco degli Autori di Ferragosto. A inaugurare la kermesse l'incontro con il giornalista Marino Bartoletti, alle 21.15, sotto la Torre San Michele. Il giornalista e scrittore sarà intervistato dal collega Beppe Bono.

Oltre a Marino Bortolietti, tra gli ospiti ci saranno Marino Bartoletti, Andrea Mingardi, Roberta Scorranese, Federica Bosco, Enrico Franceschini, Arrigo Sacchi, Cristina Marconi, Riccardo Cucchi, Serena Bortone, Cochi Ponzoni, Stefano Bon, Roberto Vecchioni, Andrea Segrè, Andrew Faber, Graziano Pozzetto, Egidio Bandini, Andrea Corsini, Valerio Varesi, Stefano Mazzotti, Michele Sancisi, Simone Annicchiarico.

Il programma completo, che prevede incontri con autori, passeggiate e pomeriggi è stato presentato al Mare Pineta Resort di Milano Marittima. Hanno partecipato il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, il giornalista Beppe Boni, il presidente dell'associazione "Cervia la Spiaggia Ama il Libro" Cesare Brusi, la coordinatrice della rassegna Ilaria Bedeschi, il cantautore e scrittore Andrea Mingardi e proprio il protagonista della prima serata Marino Bortoletti.

Anche in questa edizione prosegue la collaborazione con la storica manifestazione "Il Sarchiapone" che quest’anno celebra i 100 anni dalla nascita di Walter Chiari con un pomeriggio a lui dedicato ricco di aneddoti e ricordi. Confermate anche quest’anno due serate dedicate al mondo femminile con scrittrici locali, l’anteprima 2025 della Mostra ai Musei San Domenico, una serata benefica a favore dell’Ail e tante collaborazioni con enti, associazioni e realtà locali. Durante le serate sarà possibile acquistare i libri presentati e al termine ci sarà il momento del ‘firmacopie’.

Per la rassegna si rinnova il sodalizio con i luoghi identitari della città che diventeranno palcoscenico e testimoni di incontro tra cultura e turismo. Fino a settembre sono in programma le seguenti visite guidate: “Trekking Urbano Letterario”, le visite ai “Villini liberty di Milano Marittima”, “Cervia Panoramica al Tramonto”, “Le Architetture del Sale”, “Storie in Giardino” e “Passeggiate meditative in pineta”.

Per informazioni e prenotazioni telefonare all’ufficio IAT della Torre San Michele al numero 0544/974400.