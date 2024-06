Dalla mostra al catalogo: a Cotignola visita guidata e presentazione delle opere di Holstad

Sabato 22 giugno 2024, il Museo Civico Luigi Varoli di Cotignola vi invita a partecipare a una visita guidata e alla presentazione del catalogo di Salve, mostra personale dell’artista statunitense Christian Holstad (Anaheim, California, 1972), visitabile fino al 30 giugno 2024.

Alle ore 16.30, si parte con la visita guidata condotta dall'artista e dal curatore Gioele Melandri, seguita alle ore 17.30 dalla presentazione del catalogo nel giardino di Casa Varoli, a pochi passi dal Museo Civico. La serata si concluderà con un brindisi e un viaggio attraverso sonorità contemporanee, eclettiche ed evocative a cura di MAGMA: un ambiente immersivo dedicato all'ascolto.

All’interno del museo dedicato all’artista della cartapesta Luigi Varoli, la mostra Salve si focalizza sulla spiccata sensibilità di Christian Holstad per diverse tematiche che riguardano l’utilizzo di questa tecnica nella sua dimensione profonda e che sfociano naturalmente nella pratica dell’artista, come ad esempio il rifiuto, lo scarto e la trasformazione di questi ultimi in una possibile risorsa, mettendo così in risalto molte delle contraddizioni interne che caratterizzano lo sviluppo dell’attuale società dei consumi. In mostra, la cartapesta è intesa dunque come un “innesco”, una suggestione che orienta la nascita e lo sviluppo di un evento espositivo che si articola in due atti indipendenti, ma logicamente intrecciati e connessi l’uno con l’altro.