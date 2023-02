Presentazione de libro “Mosaico - Una dichiarazione d’amore”

Venerdì 24 febbraio alle 18 alla sala D'Attorre di via Ponte Marino 2, per il XLIX ciclo degli Incontri letterari del Centro relazioni culturali del Comune di Ravenna si terrà la presentazione del libro di Cetty Muscolino: “Mosaico - Una dichiarazione d’amore”, Il Vicolo edizioni.

Sottolinea l'autrice nella sua breve introduzione: “Le tessere musive si raccontano e con parole garbate e piene di sentimento ci aiutano ad osservarle più in profondità, ci invitano ad entrare in comunicazione. Dopo che molti hanno parlato e molti altri ancora parleranno, diamo ora la parola a loro, protagoniste e generatrici di uno spettacolo che da molti secoli rende Ravenna unica al mondo”. Un libro raffinatissimo, una lode straordinaria alla Bellezza e alla Natura, in tre lingue: italiano, inglese e giapponese. Otto poesie che vedono protagoniste le tessere musive dei mosaici parietali ravennati che si raccontano attraverso le differenti cromie. Dunque, ascoltiamo le tessere, portali per il Paradiso... “Dalla genesi della materia, la sabbia, la roccia, il fondo del mare, il fuoco ardente della fornace, fino alla loro nascita individuale, quando sono state partorite dal secco colpo della martellina sul tagliolo. È allora che è iniziata la danza dei colori e, assecondando la volontà dei maestri mosaicisti, si sono accostate le une alle altre, quelle rifulgenti d’oro e d’argento, quelle di vetri policromi e quelle di pietra e hanno raccontato storie sacre, hanno creato paesaggi che ci incantano e ci fanno sognare, luoghi verdeggianti dove gli animali corrono in libertà e gli uccelli gorgheggiano melodiosi. Così i mosaici di Ravenna mostrano la meraviglia del creato, lo slancio mistico di Santi, Profeti e Principi intenti ad avanzare verso il Divino. E questa lode alla natura, questo spettacolo superbo conforta l’uomo, lo solleva dal suo stato di mediocrità e angoscia quotidiana per trasportarlo in una dimensione speciale dove il suo cuore può aprirsi e fondersi con la bellezza”.

Cetty (Maria Concetta Vittoria) Muscolino

Laureata in Filosofia a Bologna, si specializza in Storia dell’Arte a Firenze dove, lavorando per cinque anni alla Sezione Didattica della Galleria degli Uffizi, scopre di avere il talento di sapere trasmettere ai giovani la curiosità, lo stupore e la meravigliosa energia dell’opera d’arte. Come funzionario storico dell’arte per il Ministero dei Beni Culturali, prima a Matera e poi presso la Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna, Ferrara, Forlì, Rimini e Cesena, dirige cantieri di restauro nel territorio di competenza.

È stata direttrice del museo Nazionale di Ravenna, della scuola per il Restauro del mosaico e responsabile dei Servizi educativi, nel cui ambito ha progettato e realizzato corsi ed eventi per la formazione degli insegnanti e per gli studenti della scuola dell’obbligo e delle materne. Dei numerosi interventi di restauro si segnalano quelli degli affreschi di Sant’Agostino a Rimini, della Rocca Malatestiana di Montefiore Conca, dell’Aula capitolare dell’Abbazia di Pomposa, della sala di Tobiolo e degli affreschi staccati a Casa Romei, Ferrara, dei rilievi marmorei del Tempio malatestiano di Rimini, dei mosaici parietali dei monumenti Unesco di Ravenna. Pubblicazioni scientifiche, conferenze e presentazioni a convegni in Italia e all’estero documentano gli esiti e i risultati conseguiti.

L’ingresso è libero. Per informazioni: 0544.482227 - crc@comune.ra.it

