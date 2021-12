Sabato 4 dicembre alle 17.30, nella Sala Oriani del'ex Convento di San Francesco a Bagnacavallo (RA), sarà presentato il catalogo della mostra Il rituale del serpente. Animali, simboli e trasformazioni, allestita fino all'8 dicembre 2021 presso lo stesso complesso monumentale. Interverranno le curatrici Viola Emaldi e Valentina Rossi, il Prof. Fabrizio Lollini dell'Università di Bologna e l'artista Marta Pierobon.

Per l’occasione, è prevista una visita giuidata alle ore 16, condotta dalle curatrici.



Il volume, edito da Danilo Montanari Editore, comprende una serie di interviste agli artisti presenti in mostra, i testi critici delle curatrici e i contributi di autori quali il professor Fabrizio Lollini dell’Università di Bologna, il dott. Diego Galizzi, neo direttore dei Musei Civici di Imola ed ex direttore del Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, e lo storico e critico d'arte Daniele Torcellini.



Prendendo spunto dall’incisione San Girolamo nello studio di Albrecht Dürer, datata 1514 e una cui copia è conservata presso il Museo Civico delle Cappuccine, Il rituale del serpente propone una profonda riflessione per indagare attraverso l’arte contemporanea l’attualità della simbologia

che accompagna il legame tra uomo e animali ed esplorare il modo in cui oggi gli artisti visivi sentono ed esprimono questo particolare rapporto. L’esposizione collettiva propone lavori inediti di Marta Pierobon, Luigi Presicce, Lorenzo Scotto di Luzio, Filippo Tappi, opere recenti di Mark Dion, Valentina Furian, Claudia Losi, Marco Mazzoni, Dana Sherwood, Davide Rivalta, Emilio Vavarella e un’opera site specific di Bekhbaatar Enkhtur.



Ingresso gratuito con Green Pass.