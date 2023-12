Presentazione del libro "Agorà. Ombre e storie nelle piazze di Ravenna"

Indirizzo non disponibile

Martedì 19 dicembre alle ore 17 presso la Sala Dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna si svolgerà la presentazione del volume Agorà. Ombre e storia nelle piazze di Ravenna, a cura di Anna Laura Riccardo, edito da La Valle del Tempo, Napoli, 2023. «Per conoscere le piazze di una città e coglierne l’anima non basta uno sguardo frettoloso, è necessario fermarsi. E “Agorà” offre uno spazio a chiunque desideri trovare un punto di osservazione e mettersi in ascolto dell’umanità in divenire». Sedici autori hanno descritto e raccontato quindici piazze ravennati, offrendo differenti sfumature che consentiranno al lettore di cogliere gli echi della storia e della vita passata e futura. Il progetto corale, sapientemente orchestrato da Anna Laura Riccardo, è costituito dagli scritti di Mario Battaglia, Paolo Bolzani, Wanda Calderoni, Guido Ceroni, Monica Fabbri, Nevio Galeati, Stefania Gambirasio, Mauro Mazzotti, Daniele Morelli, Cetty Muscolino, Alda Pellegrinelli, Patrizia Ravagli, Anna Laura Riccardo, Ada Sangiorgi, Nevio Spadoni, Elena Tenze. Alla presentazione interverranno la Presidente della Classense, Patrizia Ravagli, la Direttrice della Classense, Silvia Masi, la Direttrice di Ravennantica, Francesca Masi, il Direttore editoriale, Marco Rovinello, la curatrice del volume, Anna Laura Riccardo. L’attrice Camilla Berardi leggerà alcuni passi del volume. La cittadinanza è invitata.

