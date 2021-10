La nutrizionista per cani Elena Garella presenta il suo ultimo libro "Cosa mangiano i nostri cani" venerdì 29 ottobre al Gingerino- caffè brasserie di via Francesco Baracca a Lugo. Il libro è una guida per i proprietari di cani che vogliano prendere maggiore consapevolezza in merito all'alimentazione dei propri animali. Affronta in modo semplice e pragmatico tutte le tipologie di alimentazione, da quella industriale alle diverse tipologie di soluzioni casalinghe. A presentare l'autrice ed il testo sarà la blogger lughese Elena Resta.

