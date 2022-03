La scrittrice Giada Baldassarri presenta il secondo capitolo della saga fantasy "I 4 codici"

Sabato 9 aprile, alle 17.30, appuntamento a Faenza, ospitati dalla Riunione Cattolica E. Torricelli, per la nuova tappa del book tour di presentazione de "I due fronti", secondo romanzo della saga "I 4 Codici" dell'autrice faentina Giada Baldassarri. In una location suggestiva, prende vita una narrazione ai limiti del sogno, per immergersi nella magica isola di Aztlan e scoprire insieme le nuove avventure dei fratelli Blake.