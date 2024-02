La apparizioni mariane tra storia, leggenda e religiosità nel libro di Eraldo Baldini

Nell’ambito del 50° ciclo di incontri del Centro Relazioni Culturali, venerdì 16 febbraio, alle 18, nella sala D’Attorre di via Ponte Marino 2, a Ravenna, si terrà la presentazione del libro “Le apparizioni mariane in Romagna tra storia, leggenda e religiosità popolare” di Eraldo Baldini. Dialogherà con l’autore la scrittrice Paola Novara. Condurrà l’incontro Anna De Lutiis.

Dall'alba del Medioevo all'Età contemporanea, la Romagna è stata testimone di un'intensa fioritura di presunte apparizioni mariane. Un fenomeno che ha raggiunto il suo apice tra la fine del Quattrocento e la fine del Seicento, lasciando un'eredità di racconti, culti e santuari che ancora oggi permeano la cultura e la religiosità locale.

Gli episodi “miracolosi” relativi al culto mariano assumono diverse forme, spesso riconducibili a schemi stereotipati: immagini sacre che piangono, sanguinano o muovono gli occhi, si spostano. Le apparizioni mariane sono invece apparizioni della Madonna a uno o più veggenti, accompagnate da messaggi o segni visivi o sonori.

Le diverse fonti storico-documentarie, dalle relazioni testimoniali alle indagini condotte, ci offrono un quadro affascinante di queste esperienze mistiche. Il libro offre un'analisi approfondita di questo fenomeno, ricostruendo un accurato repertorio delle apparizioni e indagandone le diverse sfaccettature storiche, religiose, culturali e sociali.

Eraldo Baldini è scrittore e saggista, è uno dei più autorevoli maestri del noir italiano. Per descrivere la sua narrativa, capace di trasportare un genere tipicamente anglosassone nei panorami familiari della campagna romagnola, è stata coniata la definizione “gotico rurale”. Ha iniziato a dedicarsi alla narrativa dalla fine degli anni Ottanta, dopo essersi specializzato in antropologia culturale ed etnografia ed avere scritto diversi saggi in quei campi. La sua prima produzione a carattere mystery è la raccolta di racconti Nella nebbia pubblicata dallo stesso editore degli studi sul folklore romagnolo; la rinomanza di Baldini cresce poi gradualmente da quando, nel 1991, vince il Mystfest di Cattolica con il racconto Re di Carnevale.

L’ingresso è libero. Per informazioni chaimare lo 0544.482227 o scrivere a crc@comune.ra.it