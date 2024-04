Dall'esordio in Formula 1 al tragico epilogo a Imola: alla Manfrediana la storia di Ayrton Senna

Lunedì 29 aprile, alle 18.30, la biblioteca Manfrediana di Faenza ospita, a ingresso gratuito, la presentazione del libro "Ayrton Senna. Occhi feroci, occhi bambini" di Giulia Toninelli. Partendo dalla tomba, nella città-giardino di Morumbi a San Paolo del Brasile e dal tragico incidente, avvenuto 30 anni fa nel circuito di Imola, il volume ripercorre a ritroso la storia del campione brasiliano. Il sottotitolo scelto fa riferimento al dualismo che secondo l’autrice incarnava l’indimenticato campione della Formula 1: “Sono occhi feroci quelli di Senna, occhi bambini quelli di Ayrton, tanto affamato in pista quanto sensibile fuori dai margini del motorsport, che ha reso immortale l’eredità di Senna”.

Il filo conduttore del volume è la vita di Senna, dalla sua decisione di lasciare il Brasile per cercare la fortuna nel mondo dei motori in Europa, fino all’Italia, inizio e tragico epilogo della sua vera carriera. Nel mezzo il sogno: la velocità, la ricerca dell’agonismo puro e la consapevolezza dolorosa di dover venire a patti con politica e denaro in un ambiente stritolante come quello della Formula 1. Una storia, quella di Ayrton Senna, che attraversa il tempo, lo spazio e la sensibilità di un uomo che non è mai stato e mai sarà solo un grande pilota. L'ultimo capitolo del libro chiude il viaggio nella memoria di Ayrton Senna con un reportage realizzato in prima persona dall'autrice che, durante la settimana del Gran Premio di Interlagos di Formula 1 del 2023, quando, volata in Brasile per seguire il ‘circus’ nel paddock, ha raccolto testimonianze e impressioni sul profondo legame che, a distanza di 30 anni dall'incidente di Imola, lega i brasiliani al ricordo di Senna. Un percorso che l'ha portata al cimitero di Morumbi, alla Fondazione e all'Istituto Senna, in un viaggio che chiude il cerchio per rispondere alla domanda del libro: chi è, ancora oggi, Ayrton Senna?

Dopo i saluti istituzionali da parte dell’amministrazione comunale l’autrice, Giulia Toninelli, dialogherà con Veronica Babini.

Giulia Toninelli, nata a Brescia nel 1997, è una giornalista sportiva specializzata in motorsport e Formula 1 (Moto.it, Automoto.it e MOW, per cui è caporedattrice). Dal 2020 è voce e penna di “Muretto”, il podcast più importante dedicato alle grandi storie della Formula 1. Dal 2023 è accreditata FIA agli eventi internazionali della F1.

Veronica Babini, faentina, è da sempre vicina al mondo dei motori grazie alla passione di famiglia che nasce nel cuore della Motorvalley. Si occupa di comunicazione per il motorsport e per diversi eventi motoristici.