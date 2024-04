Tentò, per due volte, di uccidere Mussolini: la sua storia in un libro presentato a Faenza

Sabato 20 aprile, alle 18, nell'Ipercoop di Faenza, verrà presentato il libro “Io contro il Duce – Una storia d'amore e d'anarchia”, coedizione Aiep e Strisciarossa, storia di Bruno Castaldi. L'autore Onide Donati, giornalista riminese, dialogherà con Caludio Visani, giornalista e scrittore. Interverranno Ilaria Visani, presidente zona soci Coop Faenza e Lugo e il sindaco di Faenza, Massimo Isola. L'iniziativa è organizzata da Librerie Coop

“Io contro il Duce” è la biografia, intrecciata col romanzo familiare, dell'anarchico Bruno Castaldi (Firenze 1897-1962) che ha attraversato, da combattente antifascista, tutte le tragedie della prima metà del Novecento e, con la moglie e i quattro figli, è stato esule in mezza Europa e Nord Africa. Ha tentato due volte, nel 1921, di uccidere Mussolini e poi ha imboccato la via dell'esilio. Il figlio maggiore, Spartaco (nato nel 1923 a Parigi), è stato a 13 anni il più giovane miliziano repubblicano della guerra civile spagnola ed è morto in Tunisia a fine gennaio 1943, arruolato con i britannici, in una imboscata di nazisti e fascisti.

Il libro conduce lungo un percorso caratterizzato da profondi ideali, fatti di sangue, grandi amori, conflitti fratricidi, colpi di scena e un finale inatteso. Informazioni al numero 3480116154.