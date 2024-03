A Russi si raccontano le storie di dieci protagoniste della lotta alla mafia

Mercoledì 13 marzo alle 20.30 alla Biblioteca comunale di Russi in via Godo Vecchia 10, l'Associazione Amici di Padre Giorgio, con il patrocinio del Comune, in occasione del mese della donna, organizza la presentazione del libro “Donne e antimafia, dieci coraggiose protagoniste della lotta alla mafia”, di Valeria Scafetta e Giulia Migneco. Sarà presente in video collegamento Luisa Impastato, nipote di Peppino e presidentessa di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato a Cinisi (PA), che racconta la propria vicenda all’interno del libro.

Il libro è nato nell’ambito del progetto “Donne e Antimafia”, promosso dal Dipartimento regionale per le pari opportunità della Regione Lazio in collaborazione con l’Associazione Avviso Pubblico. Realizzato in formato graphic novel con illustrazioni di Alma Velletri, vuole costituire uno strumento di conoscenza e approfondimento rivolto soprattutto a ragazze e ragazzi.

Anche a Russi arrivano le storie di dieci donne che, a vario titolo e con vari ruoli, si sono impegnate civilmente e professionalmente nel prevenire e contrastare i fenomeni mafiosi e corruttivi. Dieci donne attive in politica, nella magistratura, nelle forze di polizia, nella scuola, nel mondo delle imprese, del sindacato, del giornalismo e dell’università. Tra queste troviamo – per citarne alcune – Angela Altamura, dirigente della Divisione anticrimine della questura di Roma, la Giudice Paola di Nicola o il sostituto procuratore Maria Monteleone, Romana Roman (la barista che ha denunciato appartenenti ai clan delle periferie romane) o Suor Carolina Iavazzo, la più stretta collaboratrice di Don Pino Puglisi ora trasferitasi in Calabria dove ha fondato il Centro Don Puglisi.

L’incontro, presieduto da Marco Nonni dell’Associazione Amici di Padre Giorgio, è pensato come una discussione aperta alla cittadinanza la quale sarà coinvolta sulla tematica portata dalla co-autrice Giulia Migneco di Avviso Pubblico coadiuvata da Matteo Pasi dell’Associazione Pereira.