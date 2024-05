Dai social alla cucina come professione: Eva Andrini si racconta allo ScrittuRa Festival

Mercoledì 8 maggio ScrittuRa Festival sarà a Fusignano (al Parco Piancastelli alle 18.30) con Eva Andrini, una delle più note food creator racconta la storia di una passione per la cucina e di come è riuscita a trasformarla in una professione.

Nel suo libro “Per passione” racconta: "È stata nonna Giusy a insegnarmi per prima a mettere le mani in pasta. Ricordo le domeniche mattina trascorse a casa sua, a girare il ragù nella pentola o a tirare la sfoglia per le lasagne: era come una specie di rito magico". Per Eva, cucinare è sempre stato un gesto d’amore: prima accompagnata dalla nonna e dai genitori, entrambi amanti del buon cibo e curiosi assaggiatori di sapori nuovi, e poi da sola, ha iniziato prestissimo a sperimentare ai fornelli, perché ha sempre avuto chiaro che cucinare qualcosa di buono è il modo migliore per prendersi cura delle persone care – e anche di sé stessi.

Quando ha iniziato l’università e si è trasferita lontano da casa, ha avuto un momento di spaesamento: le lezioni, lo sport, le lunghe sessioni di studio e gli impegni sempre più importanti del suo lavoro di content creator minacciavano di sottrarle il tempo da dedicare alla cucina. Ma anche in una vita frenetica è sempre possibile trattarsi bene, se ci si sa organizzare: e che si trovi nel mezzo di una sessione d’esame o alla fine di una giornata fitta di appuntamenti, i venti minuti che Eva dedica ogni sera a preparare qualcosa di buono per gli amici, o anche solo per sé, la ripagano sempre di più di quelli che perderebbe a ordinare un pasto a domicilio.