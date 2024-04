La guerra in Ucraina tra tattica militare e disinformazione: in anteprima il nuovo saggio di Alberto Pagani

Sarà il Centro Culturale Venturini di Massa Lombarda a ospitare sabato 6 aprile, alle 10.45, la presentazione in anteprima in Romagna di “Disinformare: ecco l’arma”, testo di Mario Caligiuri e Alberto Pagani. Sarà lo stesso Pagani a raccontare il saggio, introdotto dal Comandante generale emerito dell’Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, e scritto in collaborazione con la giornalista Michela Chioso.

Il testo indaga origini, tattiche e implicazioni di questo nuovo terreno di scontro, a due anni dall’inizio della operazione militare speciale russa. Parla anche di tecnologie della manipolazione, il rancore sociale e gli haters dei social network, disinformazione e complottisti, ma anche di educazione, lentezza dell’apprendimento e velocità della comunicazione.

La conversazione con Pagani spazierà tra politica, comunicazione, psicologia, con focus sulla guerra delle bugie nella società della disinformazione. Pagani converserà con Davide Pietrantoni, vicedirettore della Cineteca di Bologna e sarà presente l’assessore all’informatizzazione del Comune di Massa, Stefano Sangiorgi.

L’evento, aperto a tutti, è organizzato dallo Studio Tavalazzi Comunicazione di Bagnacavallo.