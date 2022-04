"Il soldato canadese e la bambina di cinque giorni", Mirna Milandri racconta una storia dimenticata per 75 anni

Giovedì 7 aprile, alle 20.30, al Palazzo Marini di Alfonsine si tiene la presentazione del libro "Il soldato canadese e la bambina di cinque giorni" di Mirna Milandri. Un incontro avvenuto per caso nel 2019 ha riscoperto una storia dimenticata per 75 anni, una storia di guerra piena di una umanità speciale. I protagonisti si incontrano una sola volta, poco prima della Battaglia sul Senio. Basterà a segnare i relativi destini , nella vita e nella morte. Sembrava una storia lontana, divenuta attuale, oggi che altri bambini, neonati indifesi soffrono per l'assurdità della guerra. Come se si fossero annullati il tempo e lo spazio: quella neonata del 1944 soffre oggi, a 78 anni per le immagini della stessa situazione, in cui i suoi genitori si sono trovati profughi, per sfuggire dalla distruzione decisa da potenti. L'autrice Mirna Milandri, per adempiere alla promessa fatta, ha iniziato la ricerca della famiglia del soldato canadese in piena pandemia e solo a Pasqua 2020, grazie ad una catena di casualità sorprendenti è riuscita nel suo intento: far conoscere alla famiglia l'atto eroico del Soldato Stevens e alla bambina di vedere il volto del suo salvatore immolato per la nostra Libertà. info 3349739336