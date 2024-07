Dal viaggio a Capo Nord al giro del mondo: i ricordi di viaggi in Vespa raccolti da Paola Scarsi

Mercoledì 3 luglio alle 21.30 nella sede del Vespa Club Romagna, a Fosso Ghiaia, in via Romea Sud 410, presentazione dei libri della giornalista e scrittrice Paola Scarsi "La prima Vespa non si scorda mai: emozioni e ricordi con la mitica due ruote dalla viva voce dei protagonisti" e “La Vespa Non Si Scorda Mai – Unforgettable Vespa” (in italiano e inglese). Entrambi sono editi da Erga edizioni e sono polisensoriali: inquadrando con l’App gratuita Vesepia i numerosi VCode presenti tra le loro pagine si accede alle gallerie fotografiche e ai video che fanno da corollario ad ogni storia.



Ne "La prima Vespa non si scorda mai: emozioni e ricordi con la mitica due ruote dalla viva voce dei protagonisti" sono raccolti i ricordi di tanti grandi viaggiatori (da Fabio Cofferati a Giorgio Caeran) attori (Alessio Boni), piloti (Loris Capirossi), artisti (Marco Lodola), collezionisti, scrittori, semplici appassionati: c’è chi in Vespa è andato a Capo Nord a chi ci ha fatto il giro del mondo, chi ha dato il primo bacio e chi ci ha fatto il viaggio di nozze, chi l’ha usata come soggetto artistico e chi le ha dedicato una canzone.



Il libro ha la prefazione del Presidente Vespa Club d’Italia Roberto Leardi e del presidente della Fondazione Piaggio Riccardo Costagliola che lo ha definito “un meraviglioso affresco”. È stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Piaggio nel cui Museo è stato presentato a settembre.



In copertina lo storico manifesto pubblicitario dell’elefantino sulla Vespa che il padre dell’autrice padre disegnò negli anni ’60.



“La Vespa Non Si Scorda Mai – Unforgettable Vespa” è scritto a quattro mani con Eugenio Leone, coordinatore dell’organizzazione del Vespa World Days 2024 e racconta, attraverso testimonianze inedite e inaspettate, quale sia all’estero il sentimento nei confronti della Vespa. Eugenio presenta alcuni italiani che negli anni hanno reso famosa la Vespa nel mondo, facendone conoscere robustezza e affidabilità o fondando Vespa club importanti, mentre Paola Scarsi tratteggia vita, esperienze e avventure di tanti stranieri (presidenti di Vespa Club, viaggiatori, restauratori).



Il libro è stato presentato al VWD2024 insieme ad alcuni protagonisti del libro, tra cui Jean-Charles Caradonna (presidente del "Cercle Vespiste de France” e giornalista de “La Vie de La Moto”), Paolo Daniele (presidente del Vespa Club belga ATH), Gianfranco Gemmi (per decenni collaudatore di Vespa) e Masoud Parvarech (presidente Vespa Club Iran).

Ingresso libero con prenotazione al numero 353 4672848

L'autrice Paola Scarsi è nata a Genova e vive a Trevignano Romano. Ha due figli, Matteo e Camilla. È giornalista, fotografa, motociclista; negli anni ’80 ha lavorato come grafica all’ufficio Pubblicità e Marketing della Piaggio. È autrice per Erga de “Lo ScaldaCuore – cento personaggi noti e meno noti raccontano il loro primo bel ricordo” e di “Oltre il Covid: 365 idee per superare la crisi”. Ha pubblicato gli e-book “Le feste delle altre religioni” e “Noi creiamo lavoro – Storie di imprenditori immigrati”. Esperta di economia e tematiche sociali, cura uffici stampa da oltre 30 anni: dai grandi concerti rock alle principali realtà del terzo settore italiano.

Eugenio Leone, pugliese di origine, toscano di adozione, laureato in ingegneria delle telecomunicazioni. Forte esperienza nei settori tecnico, marketing e vendite di grandi aziende dell’Information Tecnology, organizzatore di eventi, impegnato nel sociale. Dal 2014 è nel consiglio direttivo dell’”Associazione Nazionale Comuni Italiani – Città dei Motori” e dal 2019 ne è Vicepresidente, in rappresentanza di Pontedera Città della Vespa. Vespista dal liceo è socio del Vespa Club Pontedera con il quale ha contribuito all’organizzazione di numerosissimi raduni, dei festeggiamenti del 70° Anniversario della Vespa nel 2016 e adesso al Vespa World Days del 2024