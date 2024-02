A Ravenna la presentazione del libro "Les Italiens" di Dario Maltese

Nell’ambito del 50° ciclo di incontri del Centro Relazioni Culturali, venerdì 23 febbraio, alle 18, nella sala D’Attorre, in via Ponte Marino 2, si terrà la presentazione del libro “Les italiens. Storie e incontri con talenti italiani che hanno conquistato la Francia” di Dario Maltese. Condurrà l’incontro Nevio Galeati.

“Les italiens” racconta le storie di tredici italiani che in Francia hanno trovato il luogo in cui costruire la propria carriera e raggiungere le vette di importanti società, del mondo dello spettacolo, della moda, trovando proprio nelle loro origini un punto di forza.

Il legame tra Italia e Francia, storicamente fatto di confronti, paragoni e rivalità, nasconde molto oltre agli stereotipi. Italiani e francesi sono uniti tra loro dall'amore per l'arte, la cultura e la bellezza e, negli anni, hanno anche coltivato diversi interessi in comune in campo industriale, finanziario e tecnologico.

Dario Maltese, giornalista che si occupa anche di affari esteri, vuole abbattere alcuni tra questi pregiudizi e luoghi comuni, attraverso le storie di chi questo rapporto lo vive in prima persona. L’ingresso è libero. Per informazioni: 0544.482227 - crc@comune.ra.it.