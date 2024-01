Perchè parlaimo in un determinato modo e a volte diciamo parolacce? Lo spiega con un libro Michele Serafini

Un piccolo manuale nato dalle pubblicazioni di pillole sul mensile "L'Argo dei Cultunati". Nasce così il libro "Le parole...queste sconosciute" che sarà presentato proprio in collaborazione con il Circolo Cultunati all'Oratorio dell'Annunziata di Solarolo. Appuntamento venerdì 9 febbraio alle 21.

Questo piccolo manuale, proposto in forma di brevi ed efficacissime pillole, porta il lettore a scoprire l’universo dei significati che si celano dietro le nostre parole più ricorrenti: disvelando storie, leggende e aneddoti che, oramai dimenticati, sono alla base di tutto quanto noi diciamo.

Con spiegazioni spesso spiazzanti e altamente sorprendenti fornisce una risposta arguta e talora alquanto inattesa ai numerosi interrogativi che si nascondono beffardi tra le pieghe delle parole di uso più frequente, incluse anche le parolacce. Un viaggio divertente e spassosissimo nelle viscere delle parole che usiamo quotidianamente e nei nostri modi di dire più comuni.

Michele Serafini è nato a Pesaro nel 1970, vive nell’Appennino in provincia di Bologna. Linguista di formazione, parla cinque lingue, ne legge sette e si interessa a quelle classiche, con approfondimenti sulla tematica delle lingue indoeuropee. Dopo aver lavorato per molto tempo in svariate aziende come responsabile dei mercati internazionali, da tre anni mette le sue abilità manageriali al servizio del mondo dell’editoria assieme a sua moglie Margherita Lollini e porta verso l’Italia libri di storici americani. La copertina del libro è stata creata dalle figlie gemelle sedicenni di Michele: Emma e Lucia Serafini.

Ingresso libero, informazioni via mail: cultunauti@libero.it o al numero 339.2048387.