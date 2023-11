Federica Donati presenta il libro "Una boccata di Famiglia"

Venerdì 24 novembre, alle 18, alla libreria Feltrinelli di Ravenna la presentazione del libro "Una boccata di famiglia" di Federica Donati. Dialoga con l'autrice Rita Mazzillo titolare della Cà de Ven. Modera Lucia Bonatesta, giornalista. "Una boccata di Famiglia" è un libro che va oltre il semplice ricettario di cucina. Quest'opera trasporta i lettori in un viaggio affascinante tra le terre del Veneto e della Romagna, dove i sapori, gli odori, i paesaggi e i personaggi si fondono in un racconto di famiglia straordinario.

Federica Donati, nata a Faenza nel 1970 e cresciuta nel Veneto, ha condotto una vita caratterizzata da una pluralità di passioni. Dopo una lunga e affermata carriera nel mondo della moda, con collaborazioni significative con i grandi magazzini spagnoli El Corte Ingles, ha deciso di seguire la sua anima creativa abbracciando la scrittura e l'illustrazione. "Una boccata di Famiglia" rappresenta il suo primo libro, un omaggio toccante alla madre scomparsa. Quest'opera non è solo un ricettario, ma un'immersione profonda nelle radici di famiglia, un tributo all'amore per la vita e un racconto emozionante di ricette, ricordi e sentimenti.

Questo libro è un viaggio alla ricerca delle proprie radici, un'esplorazione delle tradizioni culinarie tramandate di generazione in generazione. Federica Donati ci guida con passione attraverso le strade gastronomiche del Veneto e della Romagna, condividendo segreti di cucina che vanno al di là degli ingredienti e delle preparazioni, trasmettendo il calore e l'affetto di una famiglia unita.