Da una festa di compleanno alla tragedia: il nuovo romanzo del ravennate Stefano Mazzesi

Giovedì 23 maggio alle ore 18 alla libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna, Stefano Mazzesi presenterà il suo nuovo romanzo: "Come asfalto sui prati", edito da Clown Bianco. La storia parte nel 1985, con il protagonista, Michele Rio, che compie sedici anni. A casa, a Ravenna, lo attendono i genitori e una torta, che la madre porterà in tavola, come sempre, intonando "Tanti auguri a te" con la sua bellissima voce. Michele non sa che quella sarà l’ultima volta in cui la vedrà.

Il giorno dopo, il corpo di sua madre verrà ritrovato senza vita in un’area di servizio vicina a Genova. Nessuno sapeva cosa ci fosse andata a fare così lontano e ovviamente nessuno immagina per quale motivo sia stata uccisa. Per Michele inizia così un’estate picaresca che cambierà la sua vita per sempre, in cui si innamorerà per la prima volta e in cui viaggerà per l’Europa a bordo di un camion insieme a

Raul, un camionista solitario che ha come unico compagno di vita il suo cane. E che per qualche ragione ha deciso di aiutare quel ragazzino nella disperata ricerca dell’assassino di sua madre. Perché l’assassino ha già ucciso, lasciando sempre i cadaveri in luoghi frequentati da chi la strada la vive tutti i giorni per lavoro. E, soprattutto, continuerà a farlo.

Stefano Mazzesi è nato e vive a Ravenna. Negli anni Ottanta ha lavorato come speaker radiofonico per diverse emittenti locali. L’esordio letterario avviene nel 2012, quando per Foschi Editore, nella collana I Narratori diretta da Eraldo Baldini, pubblica il romanzo "Bianco come la notte", poi uscito, in edizione ampliata e riveduta, col titolo "Mare bianco2 per Clown Bianco nel 2021. Con Nero Press ha pubblicato, nel 2015, "Rosso e nero". Nel 2016, per Clown Bianco, è uscito il romanzo breve "La voce dell’acqua". Nel 2022 è uscito "Cuore di polvere", il secondo romanzo, dopo Mare bianco.