Prima edizione per la festamercato di strada - via de’ Tomai

Entra nel vivo il progetto ‘Per un borgo San Rocco 2023’ con la festamercato di strada - via de’ Tomai. Presentato ufficialmente alla stampa durante un incontro al Ristorante Alexander, l’appuntamento è stato definito dagli stessi organizzatori “prototipo di un format replicabile”. L'obiettivo principale è fare del quartiere un punto di riferimento per i ravennati, grazie all'interlocuzione con le associazioni culturali, i negozianti e gli artigiani del borgo. Ed è così che per l’intera giornata di sabato 6 e nella mattinata di domenica 7 maggio gli abitanti di via de ’Tomai apriranno le porte delle loro case, per celebrare una strada storica che unisce Porta Sisi (in fondo a via Mazzini) e Porta S.Mama (in fondo a via Baccarini).

Una grande festa che sarà ufficialmente inaugurata sabato 6 maggio con il ‘taglio del nastro’ alle 11 del mattino, alla presenza di istituzioni e rappresentanti di categoria, e che continuerà fino alle 23 con artisti, cuochi, giocolieri, musici, antiquari e librai. Aperitivi e piatti gourmet verranno serviti sotto le due porte dagli chef di RavennaFood (Mattia Borroni del Ristorante Alexander, Matteo Salbaroli de’ L’Acciuga Osteria e Cucina del Condominio, Marco Luongo di Fulèr, Sabatino Ristuccia di Eventi Catering e Massimiliano Gentile del Ristorante Pizzeria Babaleus). Alle 16 in via De’ Tomai n. 16, inoltre, Rosella Mengozzi della Scuola di Cucina ‘Saperi e Sapori’ ospiterà Alessandro della Pescheria Alex&Raf del Borgo San Rocco per una breve lezione per imparare a sfilettare il pesce fresco (prenotazioni 3481539975). Infine, un punto gastronomico di Lady Chef sarà presente per tutto il giorno di sabato a Porta San Mamante, con proposte legate al tema culinario “Il selvatico di pregio nella primavera ravennate”.

Domenica 7 alle 11 è in programma un aperitivo nel ‘Cortilaccio’ del Borgo San Rocco, preceduto da un tour di Giovanna Montevecchi tra i vicoli storici. Alle 13, in via De’ Tomai, verrà allestito un tavolo imperiale per il pranzo di gala dello chef Mattia Borroni del Ristorante Alexander. È possibile partecipare all’evento di domenica acquistando l’intero pacchetto al costo di 50 euro, solo su prenotazione (3472865075 Sante).

“L’obiettivo è far rinascere il vecchio borgo riportandolo al centro dell’attenzione dei cittadini per riscoprire un modo diverso di vivere in comunità. Speriamo sia il primo appuntamento di una lunga serie negli anni a venire, che si possa ripetere anche in altri quartieri della città”, ha dichiarato Franco Chiarini di RavennaFood, tra gli organizzatori.

“Ringraziamo Pescheria Alex&Raf, Ristorante Alexander, Ferramenta Fiammenghi, Rococò, I Mulnér, Il Cervo, Piadineria Farcia, Rosticceria Thailandese, Massimiliano Gentile del Ristorante Pizzeria Babaleus, Venerdì 17, Frankpizz, Agenzia Immobiliare San Rocco per aver creduto e sostenuto il nostro progetto. Ultimi, non per importanza, gli abitanti di via De’ Tomai che apriranno le loro case e ci accoglieranno, così come gli artisti, i cuochi, i ristoranti e i locali del Borgo San Rocco che prenderanno parte a questa grande festa. Infine, come diceva Stecchetti: ‘E Tomaso Tomai ch’us n’infuteva’ ”, ha concluso Chiarini.