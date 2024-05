Musica, giochi, truccabimbi e merende: tutto pronto per la Festa di Primavera dei volontari

Il Coordinamento al volontariato di Cervia in collaborazione con altre associazioni organizza, domenica 19 maggio 2024 alle ore 16 alla Casa del Volontariato di Cervia in Via Villafranca 8B, la 1° edizione della Festa di Primavera. Musica, giochi di gruppo, mangiafuoco, animazione, trucca bimbi, tiro alla fune, corsa con i sacchi, pesca a premi e merenda a buffet per tutti.

Ore 19,30 apericena con risotto di pesce e bollicine. Lotteria lampo "acchiappa il prosciutto" unico premio donato dalla Cercese di Montaletto. Per finire, concorso “Miss e Mister Primavera”, in premio cena per due al ristorante “La Ciurma” e ancora karaoke e musica.

L'iniziativa è parte del Progetto Cittadini Solidali con l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, infatti i ragazzi delle scuole IC2 e IC3, durante tutta la Festa, presenteranno e inviteranno alla Mostra dei loro disegni sull’ecosistema: Biodiversi insieme sbocciamo, parte di un unico ecosistema.

Inoltre i ragazzi di ritorno dal viaggio ad Aalen, cittadina della Germania gemellata con la città di Cervia, porteranno la loro testimonianza sull’incontro coi i ragazzi della Schillerschule con cui le due scuole sono gemellate, per un’Europa nelle diversità che deve far fiorire la pace.