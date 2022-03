Sboccia la primavera e tornano i "Giardini segreti": tutte le visite fra i tesori del verde

Torna la primavera e torna l'appuntamento nei meravigliosi giardini del nostro territorio. Domenica 3 aprile si rinnova infatti l'iniziativa Giardini Segreti con un evento dedicato al risveglio di piante e fiori che si svolge dalle 10 alle 17. Camelie, alberi da frutto, bulbose e boschi in risveglio saranno i protagonisti di questa giornata.

I giardini da visitare

Questi i giardini aperti in questo primo appuntamento.

Ravenna - Il Giardino delle Fate di Cristina Pollacchini - Via Foscolo, 50. Romantica fioritura della collezione di bulbose in un piccolo giardino tra le strade di Ravenna dimora delle "Fate dei fiori". Semi e fiori dell'associazione Giardini aperti.

Ravenna - Il Giardino del labirinto DANTE ECO GREEN - Via Port'Aurea, 57. Un percorso di consapevolezza a cura di Dis-ORDINE Visite guidate a cura dei Maestri dell'Associazione alle ore 11.

Campiano - Campo dei ciliegi di Mario Cagnani - Via Sant'Antonio, 16. Una passeggiata da favola tra conigli e margherite in una nuvola di molteplici varietà di ciliegi fioriti, frutto della passione del proprietario.

Lugo - Il Giardino di Giuliani - Viale Dante, 110. Nella ricchissima collezione di camelie, frutto della passione di una vita dei proprietari, troverete anche uno stand dell'Associazione con piante e semi dei Giardini e Dintorni.

Bagnacavallo - Oasi Podere Pantaleone - Vicolo Pantaleone, 1. Visite guidate o libere in ambiente naturale ricco di fauna selvatica. Bosco con alcuni grandi alberi monumentali e variopinte fioriture.

Villanova di Bagnacavallo - Giardino incantato di Elio - Via Aguta, 34. Il lavoro di una vita in armonia con il bosco in fase di risveglio con scenografie e giochi d'acqua.

Villanova di Bagnacavallo - Ecomuseo delle Erbe Palustri - Via Ungaretti, 1. Visita all'Ecomuseo ricco di tante mostre come da volantino "Rabòj primavera villanovese" e all'Etnoparco Villanova delle Capanne.

Alfonsine - Il Giardino di Angelo Bagnari - Via Stroppata, 163. Ampia area trasformata nel 1994 t da terreno agricolo a bosco con laghetto.

Alfonsine - Agrumi ad Alfonsine di Casa Bandini - Via Stroppata, 159. Particolare giardino con varie piante di agrumi in fiore coltivati a terra che hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli, agavi con oltre 20 anni di età e diverse varietà di palme. Semi dell'associazione Giardini aperti.

Alfonsine - Passioni di Renza - Via Guerrina, 52 Un giardino di colori e profumi in continua espansione. Fioritura di bulbi, alberi da frutto e non, arbusti, collezione di malus. Piante e semi dell'associazione Giardini aperti. Laboratorio di talee per bambini.

I successivi appuntamenti sono in programma: 7/8, 14/15, 21/22 Maggio, 19 Giugno, 23 Ottobre, 6 Novembre.