Primavera in natura con il Ceas Bassa Romagna

Il Ceas della Bassa Romagna promuove un ricco calendario di appuntamenti all'aria aperta per tutta la primavera. Esperienze per le famiglie per vivere la natura intesa come luogo di benessere e di salute, di scoperte e di relazioni, in contesti di apprendimento che sfruttano la spontanea curiosità di bambini e ragazzi per il mondo naturale.

Il programma

Sabato 15 aprile alle 10, alla riserva naturale di Alfonsine ci saranno letture e attività organizzate in collaborazione con la biblioteca «Pino Orioli». Le letture e il laboratorio si terranno alla fornace Violani (in biblioteca in caso di maltempo).

Domenica 16 aprile dalle 10 alle 12 al Podere Pantaleone di Bagnacavallo un laboratorio di pittura con materiali naturali, attività indicata per famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni.

Sempre il 16 aprile, dalle 10 alle 17sarà possibile partecipare a delle visite guidate all’Ecomuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo.

Domenica 14 maggio alle 10 ritorno alla riserva naturale di Alfonsine. anticipando la Giornata mondiale della biodiversità (22 maggio), Casa Monti organizza un’esperienza per famiglie alla scoperta di specie animali e vegetali. Escursione per ragazze e ragazzi alla scoperta dei numerosi reperti che la riserva regala e riconoscimento e osservazioni dell'ambiente naturale.

Domenica 21 maggio dalle 10 alle 12 al Podere Pantaleone ci sarà un laboratorio di assemblaggio di «gufi» con materiali naturali e di riciclo; iniziativa per famiglie e bambini dai 2 agli 8 anni.

Domenica 4 giugno, sempre al Podere Pantaleone dalle 10 alle 12, «La pelle del bosco», un laboratorio di disegno a contatto con gli elementi del bosco (per famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni).

Sempre il 4 giugno, dalle 15 alla riserva naturale di Alfonsine ci sarà «Arte in riserva», un pomeriggio creativo dedicato all'arte rivolto ai bambini e realizzato nella splendida cornice della riserva naturale; iniziativa per famiglie e bambini dai 3 ai 10 anni.

Tutte le attività sono gratuite, ma con prenotazione obbligatoria: consultare il calendario completo e i contatti di riferimento di ogni attività sul sito ceas.labassaromagna.it.